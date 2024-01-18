«Хочется плакать» – украинский изготовитель дронов жалуется на чиновников

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Украинские чиновники наплевательски относятся к производителям вооружения, и даже не знают возможностей своего ВПК на ближайшие полгода.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор компании «Athlon Avia» Артем Вьюнник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, нам необходимо понимание того, что будет завтра. Потому что у нас прогнозирование и планирование практически отсутствуют. Потому что даже во время войны мы не знаем, какие заказы будут в 2025 году. А 2025 год глазами производителя – уже завтра», – сказал Вьюнник.

Он пожаловался, что украинские чиновники даже не в курсе возможностей производителей, и не пытаются как-то с ними сотрудничать.

«Очень смешно выглядит, когда в начале января приходит запрос: «Дайте нам возможности на первый квартал 2024 года». Да ничего не можем, потому что только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл – это ж не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы», – подытожил он.