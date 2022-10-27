«Хочется рыгать»: У Порошенко требуют объяснений от Литвы за пропуск Собчак

27.10.2022  13:15 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Литва, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Литва не должна была впускать на свою территорию бегущую от уголовного преследования Ксению Собчак, которая лишь прикидывается прозападной либералкой, однако на деле все годы была встроена и кормилась от российских властей.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Литва не должна была впускать на свою территорию бегущую от уголовного преследования Ксению Собчак,...

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«Я не понял, по какому чуду сегодня Литовская республика пустила на свою территорию кремлевскую пропагандистку Ксению Собчак, которая, проливая крокодильи слезы, ни дня не осуждая путинскую агрессию против Украины, не осуждая геноцид украинского народа, не осуждая военные преступления, вдруг стала у нас жертвой режима, политической беженкой и тому подобное.

Это уже хочется рыгать, когда смотришь на этих хороших русских, которые вчера были плохими русскими, а сегодня уже хорошие, потому что против них возбуждены какие-то уголовные дела…

Это такая, я бы сказал, троянская лошадка, Ксения Собчак. Это такая троянская лошадка российской оппозиции», – заявил Березовец.

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