«Хочется затолкать эту голову в задницу»: Беженцы на дорогих иномарках довели ветерана СВО

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Мужчины, выехавшие с освобожденных территорий в другие регионы России, должны также подлежать мобилизации, как и остальные россияне.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил участник СВО с позывным «Сандал», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ветеран раскритиковал «здоровых мужиков», которые осели в российских городах, но по-прежнему ездят на элитных авто с украинскими номерами, посчитав их «ждунами».

«Просто возьмем, грубо говоря, пост-апокалиптику сделаем – все мужское, коренное, население России – те, кто бился за интересы своей страны, ляжет там, но, тем не менее, мы победим. Получается, кто с нашими женщинами будет? Кто будет воспитывать моего ребенка – какой-нибудь донецкий ждун или луганский, или украинский? Я смотрю, во дворах стоят машины «Мазератти», последние «Ауди», все на украинских номерах. Я что-то не увидел здесь ни одной «семерки» какой-то задрыпанной или «Дэу Нексии» с херсонскими, запорожскими – с украинскими номерами. Крутые тачки, нормальные здоровые люди сидят в этих машинах. Сейчас летом я хожу в шортах, я не стесняюсь того, что я безногий, что у меня протез – у меня хороший протез, я более-менее хожу, я этого не стесняюсь, хожу по торговым центрам. И я вижу взгляды на себе. Мне хочется этой ногой затолкать эту голову в задницу, как бы грубо это не звучало, – как на меня смотрят. На меня смотрят с презрением: «Ну че, съездил, получил?». А я же туда не за деньгами ехал, я один из тех людей, который идейный… Я туда пошел действительно защищать интересы, я человек со слабым медицинским образованием, который, находясь за лентой, не имея опыта в хирургии, не имея опыта в обширных областях, все это применял, только зная это в теории. Причем, я вытягивал людей, которые там жили, местное население. Женщине сожитель горло вскрыл, я ее заштопал, колени собирал. Я это делал для них, а они смотрят на нас с презрением после этого всего. Мое мнение – ты пришел в нашу страну, беженец, – все, в первую очередь мобилизация. В первую очередь сейчас – мобилизация. Нужно наших ребят оттуда вытягивать, они выгорают», – заявил «Сандал».