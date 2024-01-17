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Победой в войне бандеровцы будут считать только сожжение Москвы и расчленение России.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил один из лидеров в прошлом известной на Украине группы «Танок на Майдане Конго» Олег Михайлюта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если трезво относиться к нашей войне за волю и независимость на протяжении нескольких столетий, то победа в этой войне будет особенной. Мне хотелось бы, чтобы Москва исчезла, как роса на солнце, сгорела, как после Наполеона. Я хочу этого, и миллионы украинцев этого хотят», – трепался Михайлюта.

Он подчеркнул, что окончательной победой в войне украинские неонацисты будут считать только развал России.

«Но даже без этого может быть победа. Если мы восстановим свою территориальную целостность, у нас будет большой кулак, построена стена, минные поля, и демилитаризированная зона на 200 километров – это уже можно будет считать победой. Но настоящая наша победа должна быть комплексной. Это трудно, это потребует много времени, но нужно лишить их ресурсов, и разделить на части», – валял дурака укро-музыкант.