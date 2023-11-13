«Хочу его застрелить, ненавижу этот голос» – депутат Рады вызвал Арестовича на дуэль

Депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил об остром желании убить бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Об этом он заявил в эфире интернет-блога украинского политолога Вадима Карасева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я слышу голос Арестовича, меня так это раздражает, я просто сразу выключаю. Просто, когда я где-то слышу где-то этот нарциссический голосочек, у меня вызывает отвращение, как у мужчины. Я хочу Арестовича вызвать на дуэль, и застрелить», – сказал депутат.

Он возмутился, что Арестович спрятался в Европе и несёт оттуда всякую чушь.

«Арестович вкидывает в общество бред, который мы пытаемся обсуждать. Никогда Россия не подпишет мирное соглашение на тех условиях, о которых говорит Арестович. Чтобы это случилось, нужно выиграть у России на фронте, реальную войну. Тогда это получится. А без выигрыша этот вариант нереальный.

Просто он не может сказать: «Давайте перемирие, дальше не будет военного успеха», и поэтому он прикрывается предложением вступить в НАТО.

Он прикрывает свою дырявую задницу, чтобы СБУ не привлекло его к ответственности. Потому что он идёт против курса государства, и поэтому сидит в этой столице [Вене], прячется там.

Даже на дебаты боится выйти, герой. Как он собирается в президенты идти, если он ни разу ни с одним из политиков не дискутировал», – подытожил Шевченко.