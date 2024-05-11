Основной целью бандеровцев остаётся развал России, и постепенное разграбление её враждующих осколков. Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хочу выиграть эту войну. Я хочу, чтобы Россия посыпалась, чтобы там начались межэтнические конфликты, чтобы обвалился их Стабилизационный фонд, золотовалютный запас «Сбербанка». Чтобы у них всё легло. Нужна большая цель», – разглагольствовал Карась.

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Он мечтает сладко жить на ресурсы, награбленных на развалинах России.

«Мне не интересно сейчас примириться с ними, чтобы они вывели войска. Потому что через пять лет это опять начнётся, и мы можем уже не вывезти. Мы будем заниматься выборами, идиотизмом, бандитизмом, все сбегут.

Нет, мы должны выиграть эту войну, чтобы на репарациях построить страну, достойную тех, кто за неё погиб. Будет один победитель этой войне. А любое перемирие – это просто перенос войны, и потом будет гораздо жестче, потому что противник учится. И сейчас у них летают дроны-разведчики, РЭБ не глушит. Противник развивается», – подытожил бандеровец.