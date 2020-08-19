19.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия
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«Хочу санкций за Белоруссию. Пусть наши дебилы поймут» – российский полковник


Западные страны могут использовать беспорядки в Белоруссии как повод ввести новые антироссийские санкции, однако для РФ с точки зрения госбезопасности такой расклад будет выгоден.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу, чтобы за Белоруссию по максимуму ввели антироссийские санкции. Пусть наши эти дебилы, которые ещё надеются с Западом договориться, поймут всё правильно, и мы начнём действовать так, как надо. А не будем отсиживаться в окопах, потому что это уже начинает дорого стоить.

Я понимаю, для чего это нужно было 15 лет назад. Тогда не было импортозамещения, не было обходных транзитных маршрутов, и 20 лет назад там, где Усть-Луга, не корабли ходили, а плавали пустые бутылки от диких туристов.

А сейчас мы уже достаточно сделали для того, чтобы перестать обращать внимание [на санкции]. А сейчас, если на то пошло, у нас уже и аналог «SWIFT». И от «SWIFT» нас тоже никто не отключит, потому что чем они будут топить, если даже дрова в Сибири? Ветряная энергетика годится для того, чтобы Грету Тунберг пугать, а чтобы обеспечивать себя она как-то не очень. Поэтому пусть вводят», – сказал Трухан.


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