03.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Хочу того Зеленского, за которого я голосовал! – Добкин




Несмотря на то, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский во время своей президентской кампании критиковал медицинскую реформу Ульяны Супрун, после своего избрания президентом – он ничего не сделал для того, чтобы ее остановить.

Об этом в эфире ютуб-канала #ПоТок заявил народный депутат Украины (Оппозиционный блок), экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Добкин продемонстрировал запись фрагмента выступления Владимира Зеленского во время президентских дебатов на стадионе НСК «Олимпийский» в апреле 2019 года, после первого тура президентских выборов.

«Если лекарств качественных нет, если цен доступных на лекарства нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет – какая это нафиг реформа?» – заявил тогда Владимир Зеленский.

«Верните нам этого Зеленского, за которого мы голосовали. Верните нам этого Зеленского, в которого поверило 73% людей. Верните нам этого Зеленского, который нам обещал сохранить систему здравоохранения.

Он называл госпожу Супрун, мягко говоря, неудачницей. Но он ничего не поменял из того, что она предложила и сегодня другие министры воплощают в жизнь.

Вчера стартовал второй этап медицинской реформы. Зеленский ничего не сделал для того, чтобы его отменить. Даже в таких условиях, в которых мы находимся.

Верните нам этого Зеленского, за которого я голосовал! Я хочу того Зеленского, а не вот этого, которого я сегодня вижу», – негодует Михаил Добкин.

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