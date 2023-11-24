«Хочу выжить» – сбежавшая на Запад Овсянникова просит еды на продолжение борьбы

Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, устроившая в марте 2022 года «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала, не может прокормить себя и ребенка.

Свой жалобный пост она опубликовала в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полтора года я выступала против войны и боролась за прекрасную Россию будущего. Пыталась доказать европейцам, что не все россияне орки и имперцы. Но потеряв все и оказавшись в вынужденной эмиграции без денег, жилья и работы, я теперь борюсь исключительно за то, чтобы выжить и накормить своего ребенка», – написала Овсянникова.

Примечательно, что в конце прошлой недели она удостоилась международной журналистской премии имени Марии Грации Кутулии в Италии. Овсянникова «посвятила эту награду всем независимым российским журналистам» и не пожертвовала на дело свободы слова ни цента.

Как выяснил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, все дело в мизерной сумме итальянской премии.

«Индекс девальвации российской оппозиции за рубежом = 98,1% за полтора года. в мае 2022 выдающаяся германская (тогда) журналистика Marina Owsjannikowa удостоилась гонорара в 60,000 евро и прилагающуюся к ней премию им. Вацлава Гавела за инфодиверсию, непримиримую борьбу с кровавым режимом, собственный идиотизм, за приверженность демократическим ценностям. В октябре 2023 выдающаяся французская (уже) журналистика Marina Owsjannikowa удостоилась 1/3 гонорара в 3,500 евро от итальянской премии (на троих лауреатов) имени Марии Грации Кутулии за то же самое», – написал Шафир в «Дзене».

В октябре французские СМИ напомнили о существовании Овсянниковой, сообщив о ее отравлении («новичком», конечно). Но экс-редакторша не схватила пиар-подачу и опровергла эти слухи.

Овсянникова получила во Франции статус беженца после того, как год назад бежала из России с 11-летней дочерью, оставив 17-летнего сына с отцом. На следующий день после этого Черемушкинский районный суд Москвы ограничил ее в родительских правах и наложил алименты. На тот момент экс-редакторша уже находилась в розыске, поскольку сбежала из-под домашнего ареста

Овсянникова прославилась на весь мир в марте, когда во время прямого эфира ворвалась в студию новостей Первого канала с «антивоенным» плакатом. После этого демарша она была всего лишь оштрафована на 30 тыс. руб. за хулиганство. После этого уже уволенная редакторша бежала в Европу, где ее взял на работу холдинг Die Welt. Однако продержалась там дебоширка недолго: в июне ее уволили. Этому способствовали протесты украинских беженцев, которые утверждали, что женщина, работавшая в «российской пропаганде» – не заслуживает поддержки.

Попытки Овсянниковой дать пресс-конференцию в Киеве также провалились. Ее внесли в базу «Миротворца». Не произвело на украинцев впечатления и заявление бывшей редакторши о том, что она просит не считать ее русской.

Овсянниковой пришлось вернуться в Москву, где мать и сын отказывались с ней общаться, а муж подал в суд на право опеки над несовершеннолетней дочерью. Вместо того, чтоб налаживать отношения с семьей – скандалистка продолжила демарши.

Черемушкинский районный суд Москвы присудил ей 40 тысяч рублей штрафа за пост в американской соцсети. В июле 2022 года ей было присуждено 50 тыс руб за высказывание под судом, где рассматривалось дело московского либерала Ильи Яшина. Штрафы она не оплатила из принципиальных соображений.

4 октября 2023 года суд заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 годам лишения свободы по делу о фейках в отношении армии. Ей также на 4 года запретили заниматься администрированием сайтов. Кроме того, она лишена родительских прав на обоих детей.