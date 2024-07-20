Ход Камалой: кампания по выпихиванию Байдена из предвыборной гонки стала уже неприличной

20.07.2024 11:04
  (Мск) ,
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Выборы, Дзен, Политика, США


Не дожидаясь, пока ушедший на самоизоляцию из-за ковида президент Джо Байден созреет до дачи согласия на своей снятие с предвыборной гонки, сторонники вице-президента Камалы Харрис из числа демократов начали привлекать доноров-демократов для оказания ей финансовой поддержки на случай снятия президента Джо Байдена из гонки в 2024 году.

Как сообщает Politico., одна из донорских советников Демократической партии начала сбор пожертвований от женщин-доноров в поддержку Харрис. А одна из женских политических организаций начала общаться со своей донорской базой, чтобы обеспечить начальную волну взносов на потенциальную кампанию кандидата.

Не дожидаясь, пока ушедший на самоизоляцию из-за ковида президент Джо Байден созреет до дачи...

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«Важно то, что сейчас наблюдается массовая демонстрация ее поддержки, что является сигналом того, что мы все за нее», – сказала на условиях анонимности лидер одной из женских политических организаций.

По ее словам, организация начала готовить электронные письма и сообщения. Те, кто сосредотачивается на поддержке женщин-кандидаток, уже начали планировать, как помочь Харрис быстрой демонстрацией силы, подготовив списки доноров.

Некоторые доноры уже активно заявили о желании дать средства. Сообщается о как минимум, пяти спонсорах, которые уже пообещали внести шестизначные пожертвования, если Харрис и её команда начнут кампанию.

Кроме того, лидер организации отметила, что доноры «выстроятся в очередь», чтобы поддержать Харрис, «как только она станет потенциальным кандидатом». «Мы точно знаем, что слышим от всех наших доноров, что они хотят поддержать ее», – сказала она.

Впрочем, советник по вопросам донорства сообщила, что пять доноров уже взяли на себя обязательства сделать потенциальные шестизначные пожертвования на избирательный список Демократической партии во главе с Харрис. Однако эти усилия лишь зарождаются, и статус финансирования кампании будет неясным, если в конечном итоге в борьбе за номинацию примут участие несколько женщин.

В то же время, считают в Politico, импульс к укреплению позиций Харрис, который поддерживают женщины-доноры, также свидетельствует о том, что ее позиция как кандидата в качестве замены Байдену, нестабильна.

В случае проведения открытого съезда, претендентами на эту должность могут стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер. Ньюсом, имея значительные ресурсы в Калифорнии, является мощным фандрейзером и эмиссаром партии, а Прицкер – мультимиллиардер, наследник состояния отеля Hyatt и родственник бывшего министра торговли, а ныне комиссара США на Украине Пенни Прицкер, следящей за правильностью расходования выделяемых Киеву средств.

Сняться с гонки действующего президента уже призвали уже 33 демократа из Палаты представителей Конгресса США. При общем количестве демократов, составляющем в палате 213 человек количество кажется не таким большим, но только за вчера оно увеличилось в полтора раза, так что динамика нарастающая и, главное, гораздо больше недовольных пока остается в тени.

Голоса в поддержку Байдена тоже слышны, но они гораздо тише и не могут предложить иной программы, кроме как сплотиться вокруг стареющего президента, зажмуриться и понадеяться на чудо. Или, скорее, на то, что Трамп поборет самого себя за счет его высокого антирейтинга.

А спонсоры Демократической партии США заморозили 90 миллионов долларов, чтобы надавить на Байдена и заставить расстаться с мечтами о повторном избрании.

В этом же списке – один из крупнейших спонсоров Демпартии США, миллиардер Майкл Мориц. По его словам, у американского лидера есть выбор — «тщеславие или добродетель».

«Он может либо обречь страну на тёмные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени. Время истекло», — написал миллиардер в письме The New York Times.

Мориц —руководитель фонда Sequoia Capital. По данным издания, в 2024 году он выделил $7,8 млн на поддержку Байдена и борьбу против Трампа. Теперь его пожертвования приостановлены.

Тем временем, как сообщает CNN, жена Байдена улетела в Париж на мероприятие по сбору средств для избирательной кампании своего супруга.

Стоимость билетов составляет от 500 до 25 000 долларов. Первая леди прибудет в Париж в конце июля. Она также будет представлять делегацию США на церемонии открытия летних Олимпийских игр.

В последнее время штаб Байдена стал испытывать трудности с пожертвованиями. Это связано с призывами к президенту отказаться от попытки переизбрания на новый срок.

Не верят в Байдена и американские букмекеры. В сети запустили десятидневный стрим под названием «Салат-латук против Байдена» чтобы проверить, кто дольше продержится. Пока что шансы Байдена одержать «победу» над овощем оценивают в 30%.

Подобный стрим уже запускали два года назад после новостей об возможной отставке британского премьера Лиз Трасс: тогда она покинула пост раньше, чем сгнил салат.

«Количество новостей об уходе Байдена уже таково, что уйти придется в любом случае. Потому что как в противном случае вести дальнейшую кампанию, если весь мир уже знает, что в Байдена не верит Обама, его собственное окружение и любимая овчарка? Самый интересный вопрос здесь – СМИ описали реальность или сформировали ее?», – комментирует эту возню украинский тг-канал «Дежурный».

И действительно – в амерканской истории и политической традиции такого еще не было, чтобы дряхлый президент упирался руками и ногами, цепляясь з кресло, а его же родная партия дружно из этого кресла выпихивала. Так что зрелище это для американцев небывалое.  Но, как говорится, все однажды происходит впервые.

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