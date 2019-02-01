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01.02.2019, Донецк,   Галина Шершнева
 
Война, Донбасс, Россия
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Ходаковский: Донбасс не может критиковать Россию

Республики Донбасса не могут выдвигать претензии к России,  потому что находятся в зависимом положении.

Об этом в эфире youtube-канала «Диалог» заявил основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть, кому высказывать претензии российской власти. Пусть это происходит за нашими пределами. Мы не можем позволить себе встать встать в ряды критиков, потому что находимся в специфическом положении. Мы связаны огромным количеством ограничений и находимся в жесткой зависимости от России в политическом, военном, экономическом смысле. Мы соприкасаемся с той Россией, которая представлена ее властью. Кусать руку дающего – было бы свинством», – сказал Ходаковский.

Он признал, что негативные процессы и на Донбассе, и в России не могут не вызывать недовольства у социально активных  граждан.

«Да, давит груз ответственности перед населением. Зарплата копеечная, но, если бы не Россия, не было бы и этого. Взять флаг в руки и переть против российской власти – было бы самоубийством. Для нас вопросы выживания на первом месте. Да, есть вопросы, но мы воюющая территория без нормальных законов. Мы подвержены хаосу, и никакого внутреннего строительства происходят. Нужно ждать, пока закончится война. До тех пор мы будем переживать негативные процессы», – сказал Ходаковский.

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