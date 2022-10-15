Ходаковский: «Мы слегка оскалились. Украинское общество лишилось иллюзии защищенности»

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Новости Украины

Предпринятые ВС РФ удары по энергетической инфраструктуре Украины – это сигнал о неотвратимости возмездия для тех, кто радуется убийствам пророссийских граждан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, у которого поинтересовались эффективностью такого рода ударов.

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«У меня нет конкретных данных, какие объекты поражались и какой нанесен ущерб. Но мы понимаем, что на 15% выработка энергии на Украине упала. Надолго ли — не могу судить», – сказал Ходаковский в интервью «Комсомольской правде».

Он ответил на вопрос, повлияет ли это на боеспособность украинской армии?

«Что мы, что противник и так воюем в обесточенных районах. Используем генераторы, они нам нужны только для зарядки средств связи и работы ретрансляторов. Но есть важный момент. Теперь украинское общество знает, что ракеты могут прилететь в любой момент и в любое место, а ПВО у них не работает. У них теперь нет иллюзии защищенности. Зато есть понимание, что мы не применяли это оружие раньше исключительно по нашей доброй воле», – подчеркнул командир.

По его словам, ударами по инфраструктуре Россия показывает Украине, «как в действительности может быть».

«Что общество украинское, радующееся убийству пророссийских граждан в Купянске, не защищено от возмездия. Сейчас они испытывают страх. К сожалению, человек так устроен, что совсем немного есть способов достучаться до его сознания. Может, через свой страх они поймут и нашу беду. Потому что украинское общество – один из инструментов войны», – говорит собеседник издания.

Он называет украинское общество не просто массой, наблюдающей за происходящим, а теми, кто «делает эту войну своей моральной поддержкой».

«Да, мы до сих пор придерживались нигде не прописанных правил гуманизма, но теперь слегка оскалились», – резюмировал Ходаковский.