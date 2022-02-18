Ходаковский: Надо продержаться в бою двое суток, однако детей лучше эвакуировать

18.02.2022  21:51 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Существует большая вероятность со стороны ВСУ – отрезать республики Донбасса от российской границы.

Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-глава Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Существует большая вероятность со стороны ВСУ – отрезать республики Донбасса от российской границы. Об...

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По его словам, вероятность повторения терактов, как сегодняшний подрыв автомобиля начальника Управления Народной милиции Дениса Синенкова высока. Тем не менее, он призвал не паниковать, однако и игнорировать возможные угрозы так же не стоит.

«Ситуацию расцениваю как критическую. Вероятность войны очень высокая, вероятность отрезания в случае войны нас от границы с РФ до момента изгнания противника с Донбасса за «Можайск» тоже высокая – поэтому рекомендую однозначно прислушаться к рекомендациям правительства и выехать на время с территории», – написал Ходаковский.

«Кто чувствует себя спокойно и относительно защищенно в своих районах-местах проживания – принимайте решение самостоятельно. Думаю, что больше пары суток мы в осаде не останемся», – добавил экс-командир ополчения Донбасса.

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