Ходаковский объяснил, почему Авдеевку приходится штурмовать в лоб

При проведении мариупольской операции морское побережье позволяло армии ДНР не использовать дополнительный личный состав, чтобы окружить противника.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы начинали мариупольскую операцию, мы с одной стороны имели море, туда противник просто не смог бы соскользнуть и уплыть. Это сократило часть окружности окружения. Позволило нам не использовать ресурс. Если бы там была суша, нам пришлось бы многие десятки километров занимать личным составом, чтобы окружить. Это с одной стороны.

С другой стороны фронт отодвинулся, и противник оказался в тылу. И мы разбирались с тыловой группировкой. За нашими силами стоял наш фронт, повёрнутый лицом к западу, к противнику, он прикрывал нам спины. А если бы там не было этого фронта, мы взяли бы в окружение Мариуполь и стояли бы спиной к противнику, который бил бы нам в спину.

Если мы сейчас в таком положении окажемся вокруг Авдеевки, то нам надо иметь двойной фронт. Одно кольцо должно быть обращено внутрь Авдеевки, второе кольцо, внешнее, должно быть обращено на запад на противника и держать тыл. Вдвое ресурса нам нужно, чтобы взять в кольцо Авдеевку и додавливать», – рассказал командир.