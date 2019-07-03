Ходаковский объявил Зеленского угрозой российской государственности

03.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Глядя на нового президента Украины, простому гражданину РФ якобы кажется, что тот является символом позитивных изменений и своим человеком во власти.

Об этом в интервью российскому военкору Юрию Котенку заявил экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно понимать, что то, что предстоит пережить в России, а именно трансфер власти, так называемый, предстоящие решения, связанные с продлением или не продлением полномочий Владимира Путина в качестве президента – это же тоже вопрос нерешенный… Те силы, которые носят недружественный характер, даже если они думают, что выступают исключительно во имя благих целей, но по факту их действия будут разрушительными для России. Вот те силы хотят перемен», – сказал Ходаковский.

По его мнению, эта «зеленщина» получит с течением времени серьезную популярность в России, поскольку нахождение на протяжении последних полутора десятилетий в одном политическом русле без изменений уже, по словам политика, вызвало в российском обществе какой-то запрос на перемены.

«А Зеленский, мы смеемся, как он через фонтаны прыгает, а рядовому обывателю именно этого и хочется. Путин ездит на медведе в нашем сознании, а широкие слои хотят чего-то свежего, драйва, хайпа. Этот запрос постепенно формируется в российском обществе… То, что Зеленский сейчас из себя представляет, я убежден, что это очень серьезная шпилька в отношении России с ее установившимися правилами, какой-то системой власти, недостаточно подвижной и гибкой.

А вот Украина, которая является по сути такой же Россией, представляет на сегодняшний день пример «позитивных» внешних изменений, потому что Зеленский – это, типа, носитель позитива. И в этом контексте я рассматриваю Зеленского как серьезную угрозу», – заявил Ходаковский.