Ходаковский осадил московского аналитика: «Донбасс не хочет возвращаться под Украину»

18.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В республиках Донбасса проживает определенная категория людей, которая не против возвращения по контроль Киева, но эта группа не выражает мнение большинства населения ЛДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

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«В статье одного московского аналитика, неоднократно бывавшего на Донбассе, прозвучала фраза, что минские соглашения есть больше добро, чем зло, поскольку сместили обстрелы с центра на окраины, снизили их интенсивность, а также количество текущих жертв. Парирую: момент подписания минских соглашений характеризовался такими обстоятельствами, что только политическая воля, а не наша неспособность к движению вперёд, остановили войну у наших окраин, а не на берегу Днепра.

Жизнь дончанина ничем не ценнее жизни днепропетровчанина, и было бы неверным сказать, что тогда мы бы отодвинули беду на чужую территорию – территория и люди везде наши. Тогда в силу других раскладов война просто умерла бы совсем», – считает Ходаковский.

Он также привел один из комментариев к статье московского аналитика.

«Что касается Донбасса, то для региона лучше всë что угодно кроме сохранения его в серой зоне и нынешнем статусе ни войны ни мира. Это не личное мнение а мнение большинства жителей региона», – говорится в комментарии под статьей.

В свою очередь экс-секретарь Совбеза ДНР отмечает, что в данном случае подразумевается всего два альтернативных «серой зоне» варианта: присоединение к России и возврат в состав Украины.

«То есть, по мнению автора комментария, если не возьмут в Россию, то большинство жителей региона предпочтут возврат в Украину существованию в «серой зоне»… Безусловно, сидеть враскоряку со спущенными штанами, как мы сидим – удовольствие то ещё, – но я бы на месте комментатора поостерегся выступать с такими заявлениями от имени большинства.

Да, среди нас есть те, кому высокие материи безразличны, и кто считает, что при Украине им жилось сытнее. Этот процент всегда был, мы его не скрывали и не стеснялись, но несмотря на некоторую «зазеркальность», как выражается один мой друг, нашего бытия – дырку вам от бублика, а не большинство наших жителей Донбасса, ностальгирующих по Украине», – резюмировал Ходаковский.