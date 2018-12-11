Ходаковский пообещал вернуться в Донбасс

11.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Жители Донбасса не должны забывать о том, где находится главный враг и погрязать во внутренних дрязгах.

Об этом в эфире YouTube-канала российского журналиста Юрия Котенка заявил экс-руководитель Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос, как он воспринимает недопуск к выборам в республике, он сказал, что относится к этому нормально и пообещал в обозримом будущем вернуться в Донбасс.

«Очень нормально, потому что я в самом обозримом будущем на территорию региона вернусь. То, что было принято какое-то решение по поводу недопуска меня к выборам – я не считаю это своей личной трагедией или трагедией Донбасса. Потому что практика показала: не место красит человека, а человек место. Если человек мотивированный, он на любых позициях будет приносить пользу», – отметил создатель батальона «Восток».

По его мнению, Донбассу нельзя погрязать во внутренних разборках, а нужно сохранять своё стратегическое видение и понимать, где находится настоящий противник.

«Всё достаточно просто построено на аллегориях. Я объясняю: «Ребята, вы привыкли стрелять по видимой цели. Вы открываете огонь тогда, когда видите цель. Это простое правило, но это правило, грубо говоря, для мелкого калибра, для тех, кто наносит минимальный урон противнику. А наша задача – уметь стрелять крупным калибром с закрытых позиций». То есть, мы должны видеть историческую перспективу. Мы должны видеть стратегически, как будут развиваться те или иные тенденции.

Мы должны понимать, что будет завтра. Если мы на сегодняшний день опустимся до местных разборок и до выяснения отношений между собой, на время забыв, что у нас самая главная историческая задача не решена – тогда мы проиграем. Если мы, преодолевая местные трудности, будем сохранять своё стратегическое видение и понимать, что «противник вон там, хоть мы его и не видим», а вот эти ближайшие цели не несут какой-то угрозы, тогда мы стратегически победим», – резюмировал Ходаковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Александр Ходаковский не был допущен в ДНР при попытке въехать в республику, чтобы зарегистрироваться для участия в предстоящих выборах.