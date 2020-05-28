Ходаковский предложил «извлечь меч и разрубить узел»

28.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

В вопросах прекращения огня президент Украины Владимир Зеленский совершенно бессилен, так как находится в заложниках радикалов.

Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит у самых «границ» республики, которые мы уже шесть лет именуем линией фронта, иногда линией соприкосновения – мы слышим, знаем, чувствуем. Эта линия статична только на карте, а так – живее всех живых. И чем она живее – тем больше в ней смерти. В последнее время оживление прям-таки ощутимое, и посвящено оно очередным попыткам Украины спрыгнуть с минского поводка.

Украина напоминает змею, которой наступили на хвост грубым сапогом, непосильным ее зубам, и она дёргается, шипит, впивается в сапог, пятная его ядом – пытается вырваться. Наши СМИ мало что говорят о процессе переговоров – у них обет молчания. Только Грызлов периодически делает почти неизменные заявления – сухо и неинформативно», – написал Ходаковский.

По его словам, давно не секрет, что любая активизация на фронте «подвязана под взмахи политической дирижёрской палочки».

«Где-то в Минске очередные переговорщики пытаются продавить свои требования – тут раздаются басы. И нынешнее обострение связано именно с попыткой со стороны Украины переиграть «Минск» по-своему. Она пытается убедить Россию, что подписанный Порошенко формат невыполним, и сопровождает свои доводы аккомпанементом, но выглядит это довольно жалко», – добавил экс-глава Совбеза ДНР.

Он отметил, что касательно данной обстановки сейчас сошлись на том, что ситуация в тупике.

«То есть Зеленский опять в заложниках радикалов. Не скажу, что я огорчён, но людям уже хочется мира и тишины. Недостижимого мира. Вот этот тупик означает, что выход может быть только один – извлечь меч и разрубить узел. Остаётся только один вопрос: кто первый сорвётся с места», – заключил Ходаковский.