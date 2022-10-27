Ходаковский предложил отложить наступление на Украину

Новости Украины

До полевой подготовки мобилизованных сил следует воздержаться от каких-либо контрнаступательных действий на фронте. Одномоментных изменений с назначением командующего СВО Сергея Суровикина ожидать не стоит, поскольку есть инерция системы, и после смены верхушки должно пройти время для смены парадигмы мышления и подходов на каждой ступени большой пирамиды военной иерархии.

Об этом командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский заявил в эфире телеканала НТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ждём. Поменялся стереотип руководства, реакция, но какие-то базовые объективные вещи не поменяются одновременно в виде нехватки снарядов, огневых средств, техники, личного состава. Не зря же мы объявляем мобилизацию и пытаемся ускорить работу всего военно-промышленного комплекса – это означает, что средств действительно не хватает, – отметил Ходаковский. – То, что поменялось руководство, пришли к управлению люди, которые более динамично смотрят на сам процесс управления и отправления функций военного начальника, это само по себе радует. Знаю людей, которые непосредственно общались с Суровикиным – это такой уровень, на который командир полка или командир бригады может выйти спокойно, может задать вопросы, получить ответы, обращается максимально без лишних операционных ступенек, лестниц, звеньев. Человек доступный, слышащий и достаточно авторитарный в плане не председателя собрания, а командира, который в состоянии отдавать приказы и контролировать их исполнение, ответственность за результат. В этом контексте нас радуют произошедшие изменения. Не скажу, что предыдущие руководство не компетентно, но они были носителями несколько иного стереотипа мышления, что отражалось на эффективности работы в целом».

Тем не менее, ближайшие 4-6 недель могут быть определяющими в положении сторон на фронте. На то есть как безусловные факторы, в виде распутицы, так и условные – в виде политической важности момента.

«Надо понимать, что мы входим в неблагоприятный сезон для ведения боевых действий, – пояснил Ходаковский. – Как ни крути, человеческие возможности даже в наш космический век пасуют перед природными условиями и стихией: вязкая грязь лишает возможности вести военные действия. Есть политические обстоятельства, которые толкают Украину завершить этот сезон на высокой ноте, отхватить кусочек победы, чтобы патроны Украины получили нужные себе дивиденды, особенно в свете каких-то предстоящих выборов. Даже вопреки очевидным сложностям в украинской армии – все равно их будут гнать на реализацию политического замысла. А здесь уже будет прямое столкновение, результат которого будет определён стойкостью и готовностью обеих сторон. Мы не переоцениваем своих возможностей, мы стараемся к ним относиться объективно. Тем более, что с переназначением в высших кругах мы получили новый подход к освещению своего потенциала: мы постепенно избавляемся от болезни гиперболизировать наши положительные и приуменьшать наши слабые стороны. Для нас положение не очень благоприятное, но мы рассчитываем на свои навыки и опыт войны, который получили».

Тем не менее, Ходаковский предположил, что украинским войскам оптимально двигаться на херсонском направлении, поскольку взять Херсон – это взять крупный город, который вошёл в состав Российской Федерации. Выйдя к реке Днепр, ВСУ улучшат свои оборонительные позиции и получат возможность до заморозков осуществить перегруппировку и зализывание ран.

«Я бы хотел, чтобы контрнаступления в этом году не произошло, – подчеркнул комбат. – Нам предстоит вводить резервы на линию боевого соприкосновения, которые сейчас проходят переподготовку. Но при этом то, что происходит на сборных пунктах, нас не устраивает: вместо того, чтобы отдаваться полностью системе военной подготовки, контингент в больших количествах собран на сборных пунктах в таком количестве, который даже с точки зрения методического подхода невозможно прогнать через конвейер обучения. Люди там просто находятся, а если они окажутся у командиров на местах, с ними будет проведена необходимая работа. Каждый заинтересован в том, чтобы их обеспечить необходимым и контролировать ход выполнения работ по приготовлению. Инспекторский состав, который находится на полигонах, в состоянии пропустить через себя 100 человек, а в это время 1900 человек в режиме ожидания не особо эффективно проводят время. Поэтому нам нужны люди, но не в качестве пушечного мяса. И если сейчас форсируют наступление в угоду чьим-то политическим интересам, то это, к сожалению, обернётся нам не очень хорошими последствиями. Может быть, какой-то промежуточный результат мы дадим, но лучше за ним не гнаться, лучше нацелиться на конечный результат. Я бы переждал этот год, несмотря на нетерпение и желание форсировать процессы. Ускорение скорости ведёт к повышенному расходу – это все знают, кто едет за рулём. Давайте наберёмся терпения, доведём людей в нормальное состояние, потом уже будем воевать».