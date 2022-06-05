Ходаковский предложил России отказаться от денацификации части территорий Украины

Новости Украины

России не следует претендовать на территории Украины с нелояльным населением. Замедление темпов спецоперации позволяет «переварить» новые приобретения. В случае же блицкрига в российском тылу оказалась бы многомиллионная «пятая колонна».

Об этом в эфире телеканала «НТС» заявил экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Затягивание процессов любых – это наша победа, в какой-то степени. Может быть даже больше победа, чем, например, если бы мы сейчас заглотили всю эту Украину целиком и не успели бы осмыслить, что мы сделали. Мы столкнулись уже с этими уже внутренними проблемами, с ними воевать же уже нельзя. Воюем мы, пока есть линия фронта, а когда они стали нашими гражданами, то такой простой методологии в отношении них не применишь. Соответственно здесь должны быть какие-то инструменты гораздо более тонкого характера, тонкого свойства. Автоматически, тем, что мы темпы снизили и, как говорит наш президент, идем ритмично, мы получили время для того, чтобы собственную страну приготовить к соприкосновению с этой для нас враждебной средой», – сказал Ходаковский.

Он считает, что со временем эти нацисты будут не нужны ни Западу, ни России, и в конечном итоге они сами себя сожрут, как пауки в банке.

«Мы должны забрать то, что мы в состоянии ассимилировать, то, что мы в состоянии адаптировать к новым условиям жизни в России, то, что мы сможем сделать нашим. Это не будет у нас там пятой, шестой колонной, которая будет только и ждать момента, чтобы поднять голову и пойти на снос Кремля. Если мы все-таки сумеем их вернуть к нормальному состоянию – это будет наша победа настоящая», – считает военный.

Вместе с тем он добавил, что невозможно вернуть то, что не поддается переформатированию.

«Мы говорим о том, что мы должны забрать только те части Украины под свой контроль, которые не так подверглись этой обработке. Все остальное то, что на этих территориях находится, то, что с нами непримиримо, – это надо убрать туда, пусть варятся в собственном соку в режиме изоляции. Они не будут нужны ни Западу, который их выкормил, ни нам. Если мы выстроим грамотную политику по миграции через линию будущего соприкосновения и оставим в изоляции все это начало, которое разрослось, в конце концов, оно пожрет само себя, как пауки в банке», – подытожил Ходаковский.