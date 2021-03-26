Ходаковский предложил ввести в ДНР налог на войну

06.04.2021, Донецк, Максим Карпенко

В ДНР нужно ввести налог на войну, когда оборона республики будет дополнительно финансироваться за счет ее граждан.

Об этом в эфире интернет-канала «CzarTalks» заявил экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Силовик подчеркнул, что сегодня военнослужащие республики за свой счет создают вторую линию обороны, скидываясь по несколько тысяч рулей ежемесячно.

«Командиры за счет своей зарплаты, за счет дополнительной нагрузки на личный состав готовят сейчас вторую линию обороны. Сколько там этой зарплаты, сколько они могут?

Вот, мне говорят иногда, что командир роты при зарплате корпусной где-то, пусть до 35-40 тысяч рублей в семью приносит 17 тысяч рублей. Все остальные деньги он тратит. При этом же он собирает деньги еще и с бойцов, доходит до пяти тысяч с каждого денежного довольствия. Он собирает в общий фонд, за счет которого они что-то покупают, что-то ремонтируют – технику, прочее.

До смешного доходит – то подразделение «Востока», к которому я имею непосредственное отношение, вот у нас встала одна единица техники колесной – на базе «Камаза» у нас установлена БМД-2 с 30-й пушкой и представляет из себя хорошее огневое средство. Но у нас резина там настолько лысая, что уже видны корды. И мы ее просто не задействуем, но и не можем при этом завезти сюда резину, потому что резина на полноприводный «Камаз»-болотник — это резина двойного назначения. Россия просто нам ее не продает, к примеру. До таких банальностей доходит, что мы не можем решить простые задачи.

Отсутствие средств – это основная причина, не солдат должен за счет своей зарплаты создавать в республике линию обороны, а республика должна давать средства на места и каждый километр линии фронта, в зависимости от условий местности, должен быть просчитан и должна быть определена его цена. Соответственно, должны выделяться средства из специальных фондов бюджета.

Я считаю, что должен создаваться специальный фонд и должен с каждого жителя ДНР взыматься налог на войну. Я не думаю, что потеря 10-ти рублей даже пенсионера каким-то образом ущемит… Десять рублей с двух миллионов человек – это уже ежемесячно 20-ть миллионов», – заявил Ходаковский.