Ходаковский предупредил, что на стыке ДНР и Запорожской области складывается тревожная ситуация

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ВСУ активно обрабатывает артиллерийским огнем участок фронта на стыке ДНР и Запорожской области, по всей видимости, планируя перейти здесь в наступление.

С таким предупреждением, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступил замглавы Управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

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«Судя по интенсивности и продолжительности артобработки, противник имеет планы на треугольник: Новомайорское – Новодонецкое – Октябрьское (Керменчик). Это для нас не новость – несколько ранее мы пришли к выводу, что противник может сменить приоритеты и оставить направление Урожайного на время в покое. Когда противник взял Урожайное, мне попадались вежливые упреки в сети со стороны определённой категории военных летописцев, в том, что «некая медийная фигура уже сдала Урожайное, а между тем наши ещё там и держат посёлок». Я тогда ещё подумал: парни, а когда скрывать эту информацию станет уже невозможно, как вы будете подавать ситуацию?», – пишет военный в своем тг-канале.

Он считает, что сейчас угроза снова нависла над Новодонецким.

«Этот населённый пункт, скорее всего, первым попадёт под удар. И на Урожайном, и на этом треугольнике преимущество противника в дальности сыграло и играет едва ли не решающую роль. При этом его система подавления «воздуха» урезает наши возможности в разведке, не позволяя нам полноценно применять наши дальние средства БПЛА для поиска артиллерийских позиций», – отмечает автор.

По его словам, если удается установить местонахождение артиллерийских позиций, то «дотянуться до них становится большой проблемой».

«Представьте себе пехоту, которую несколько дней обрабатывают без «ответки» с нашей стороны. В какое состояние она приходит? Потом противник начнёт наступление, а встречать его будет не свежий и бодрый солдат, а человек, который испытал на себе предельные физические и психологические нагрузки. Результат куется заранее – именно на этапе подготовки закладывается будущая победа. Если мы в течение нескольких дней не можем организовать адекватную систему мер против противника, и солдату на голову безответно летят снаряды и сбросы с коптеров – ждать от него чудес не стоит», – предупреждает Ходаковский.

Напомним, что Новодонецкое было потеряно в самом начале украинского наступления в июне, но практически сразу было отбито в ходе контратаки. После этого здесь бои носили в основном позиционный характер.