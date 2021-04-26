Ходаковский призвал не торопиться с присоединением всей Украины

26.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

России не нужно присоединять к себе всю территорию Украины – это станет тяжелым бременем для экономики страны, а взамен она получит миллионы нелояльного населения.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходаковского, присоединение сейчас всей Украины повлечет за собой глобальное переустройство российского общества.

«Если Россия малой кровью и большими результатами разделается с Украиной – это точно не в интересах Запада. Если Россия ввязнет в это дело, то встретится с таким набором последствий, с таким набором претензий, санкций – всего, чего угодно, что русскому народу придется перестраиваться, привыкать к новой реальности. А реальность, действительно, будет другой. Тут уже надо будет, я не знаю, что делать. Это будет глобальное переустройство общества…

Любая форма будущей Украины или потенциальной Украины, не знаю, что это будет – то ли сохранить это аутентичное название, это новое образование, то ли что-то новое будет придумано, все равно это будет изоляция, как у нас, непризнанность. Никто не признает российскую Украину как законное государство, на мировой арене ему не быть.

Представьте себе, что эта огромная территория с тридцатью с лишним миллионами людей, где совершенно разные люди, и лояльных в отношении России там будет не подавляющее большинство, по крайней мере, первое время, вся эта масса ляжет просто таким огромным обременением на Россию. При условии, что это государство лишится собственной политики, собственной экономики как таковой, которая во многом строится на займах, плюс всевозможные таможенные сборы.

Получается, что Украина просто повиснет на России, и России уже одного этого хватит, чтобы завопить. А если еще появятся какие-то санкции, которые внешнее поступление доллара в Россию сократят и сократят наполнение бюджета за счет внешнеторговых операций, тогда, конечно, России вообще будет очень весело. Уже одного этого хватит», – заявил Ходаковский.