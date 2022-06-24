Ходаковский призвал не ждать быстрой победы в СВО

Новости Украины

Достижение целей и задач СВО не будет быстрым и нужно отказаться от ожидания скорой победы на Украине.

Такое мнение высказал в своем блоге командир подразделения ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

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«Очевидно, что настрой у общества был на быструю победу, в чем бы она ни заключалась. Мы приучили своё сознание к победному настроению, культивируя победную сторону нашей истории, и мало говоря о цене, которой доставалась нам любая победа. Но если задуматься, то главное усилие народа всегда было сосредоточено на терпении. Это сейчас долгая и кровопролитная война уместилась в девятое мая, но её участники никакого значения в эту дату не вкладывали», – пишет он.

Ходаковский называет главным противником населения в тылу – рутинизацию конфликта.

«Сейчас, когда не только мне, но и многим стало понятно, что война приобретает затяжной характер, нужно начинать маневрировать в пространстве. Война войной, но в конце концов она не самоцель. Для того, чтобы сознание народонаселения не увязло в долгом процессе и не начало застаиваться – оно должно наблюдать позитивные сдвиги, – тогда ему будет, за что цепляться, чтобы понимать, что всё идёт, как надо», – рассуждает командир ополчения.

По его словам, «самый тяжёлый этап, который нас ждёт – упадок духа».

«Запала на некоторое время хватит – на эмоциях можно сколько-нибудь протянуть, – но эмоции угасают, и на смену им придут либо апатия, либо настрой на долгую терпеливую работу. Уже сейчас наблюдается спад гуманитарной волны по отношению к освобождённым территориям, уже сейчас к беженцам не демонстрируют такого трепетного отношения, как в начале, и только помощь армии пока ещё на подъёме, потому что там воюют и иногда погибают близкие нам люди, и тут вопрос уже не только в победе, но и в сохранении их жизней. Но чтобы апатия не захлестнула общество, чтобы выработался терпеливый подход с настроем на долгий путь – нужно пересмотреть подходы к подаче ситуации», – уверен командир ополчения.

Ходаковский предостерегает общество от шапкозакидательских настроений и ожидания непрерывных побед.

«Большинство продолжает думать, что ещё пару недель – и случится большая знаковая победа, потом через пару недель ещё одна, – а там и до окончательной победы не далеко…Но что будет, когда так не произойдёт? Что мы будем говорить и чем объяснять отсутствие зримых успехов? Возможно, вероломством Запада, который пичкает Украину помощью. Но, тем не менее, нужно начинать приходить к осознанию, что история эта будет долгой, и приводить к этому осознанию общество», – резюмирует Александр Ходаковский.