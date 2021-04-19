Ходаковский рассказал, чего не следует делать мирным жителям в случае наступления ВСУ

19.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В случае масштабного наступления ВСУ на Донбасс жителям Донецка ни в коем случае нельзя панически бежать к границе с Россией – это создаст огромные пробки, которые станут прекрасной мишенью для украинских солдат.

Об этом в эфире YouTube-канала российского военкора Юрия Котенка заявил экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война будет. Не расслабляйтесь, держите тревожные чемоданы под руками. И не надо панически бежать к границе. Я по своему району проживания перемещаюсь, по Заперевальной – это довольно далёкий район от эпицентра событий, от всех этих прилётов. Но я хожу и вижу на асфальте очевидные следы прилётов – был период времени, когда «Грады» прилетали даже туда. А это уже за Мотелем три километра.

И вот, представьте себе, туда добивало. И тут – помчались все – ведомства, учреждения, товарищи министры тащат свой хлам и сотрудников, пытаются быстрее всех проскочить. Даже если собрать все машины с мигалками – даже их хватит, чтобы на Мотеле создать пробку. Их будут сотни.

И там – вы. Со своими баулами, чемоданами, на багажниках сверху, внутри, со своими детьми и собаками, мчитесь в том же направлении. И вот вы встали в пятикилометровую пробку.

Но ведь они (ВСУ – прим. ред.) будут стрелять, не особо задумываясь. А наоборот, чем больше паники будет создано, тем лучше противнику действовать. Сеять панику – это один из элементов наступательных действий противника», – сказал он.

По мнению Александра Ходаковского, мирным жителям следует искать укрытия в городе и ожидать прихода помощи.

«Соответственно, дёргаться никуда не надо. Хотите выжить, спастись – находите место. Всё-таки плотная городская постройка в какой-то степени позволяет перекантоваться, чтобы пережить эти сутки-двое до подхода помощи», – добавил экс-командир ополчения.