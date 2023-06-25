Ходаковский рассказал, как Пригожин избил подчинённого. В ответ ему припомнили Ахметова

Основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский обнародовал нелицеприятные воспоминания об опыте общения с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

В ответ сторонники Пригожина припомнили Ходаковскому службу в СБУ и работу в охране олигарха Рината Ахметова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С Евгением Пригожиным я общался всего раз по телефону – общение не дало никакого исчерпывающего представления о нём, как о человеке. Но позже, когда началась кампания с вербовкой зеков, я узнал о нём несколько больше, как о личности. Случилась история, когда на совещании Пригожин начал требовать вводить в строй по тысячу зэков в день, а менеджер ЧВК, отвечавший за проект, возразил, что триста человек – это потолок. Менеджер рассуждал трезво, исходя из реальной оценки возможностей, – но всесильному хозяину ответ не понравился, и личка Пригожина тут же скрутила парня и избила до полусмерти. Три дня мы думали, что его убьют, но случилось чудо: Уткин вывез своего старого товарища подальше от босса, и вскоре тот, прийдя в себя, перебрался воевать в сорок пятую бригаду ВДВ.

Этот случай сказал мне всё: я составил приблизительный психопортрет Пригожина, и в каждом кабинете начал предупреждать о растущей угрозе. Мне было понятно, что человек с такими замашками служит только своим интересам. Помню, несколько месяцев назад в разговоре с Димой Стешиным я делился своим мнением о ситуации с Вагнером и вероятных последствиях, причём, само ЧВК не вызывало у меня опасения – опасения вызывал Пригожин и то, как он мог использовать ЧВК. К самим же вагнеровцам я относился, как к русским солдатам, которые предпочли по понятным причинам воевать не в Министерстве обороны, и воевали отлично.

Я всегда ежился, когда видел, как фигуру Пригожина возводят на пьедестал. То он строит церковь и его восхваляют за это, то он против коррупции и бездарности… При этом было совершенно понятно, что содержит компанию он не на свои и получает всё, что ни потребует. Описывают случай: замкомандующего ВДВ задолго до выплескивания конфликта Пригожина и МО в эфир стоял, как школьник, у его стола с утверждёнными заявками на поставки вооружения, и ждал, когда Пригожин ознакомится. Отпуская генерала, Пригожин сунул ему глумливый шеврон с надписью «Свиные войска» и сказал: на, отдай своему начальнику… Этот эпизод тоже лёг в моё понимание личности Пригожина и природы его конфликта с военными, где высокомерие, как черта характера, тоже сыграло свою роль.

Знакомый с собственными бесами, справляться с которыми мне помогает Церковь и мои небесные покровители, я понял, что там за ад внутри этого человека, и понял, что нас в итоге ожидает. Даже понимая, что мало кто мне внемлет, я начал писать про то, что сила не должна быть в частных руках, что она в итоге подчинится тому, кто нею владеет… Кто-то меня услышал, кто-то нет, но вчера я получил не одно сообщение, что как же я был прав. То, чего я ждал – случилось. Только Господь отвёл от нас беду – земные силы оказались не способны», – написал Ходаковский в своем блоге.