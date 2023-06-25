Ходаковский рассказал, как Пригожин избил подчинённого. В ответ ему припомнили Ахметова
Основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский обнародовал нелицеприятные воспоминания об опыте общения с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
В ответ сторонники Пригожина припомнили Ходаковскому службу в СБУ и работу в охране олигарха Рината Ахметова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«С Евгением Пригожиным я общался всего раз по телефону – общение не дало никакого исчерпывающего представления о нём, как о человеке. Но позже, когда началась кампания с вербовкой зеков, я узнал о нём несколько больше, как о личности. Случилась история, когда на совещании Пригожин начал требовать вводить в строй по тысячу зэков в день, а менеджер ЧВК, отвечавший за проект, возразил, что триста человек – это потолок. Менеджер рассуждал трезво, исходя из реальной оценки возможностей, – но всесильному хозяину ответ не понравился, и личка Пригожина тут же скрутила парня и избила до полусмерти. Три дня мы думали, что его убьют, но случилось чудо: Уткин вывез своего старого товарища подальше от босса, и вскоре тот, прийдя в себя, перебрался воевать в сорок пятую бригаду ВДВ.
Этот случай сказал мне всё: я составил приблизительный психопортрет Пригожина, и в каждом кабинете начал предупреждать о растущей угрозе. Мне было понятно, что человек с такими замашками служит только своим интересам. Помню, несколько месяцев назад в разговоре с Димой Стешиным я делился своим мнением о ситуации с Вагнером и вероятных последствиях, причём, само ЧВК не вызывало у меня опасения – опасения вызывал Пригожин и то, как он мог использовать ЧВК. К самим же вагнеровцам я относился, как к русским солдатам, которые предпочли по понятным причинам воевать не в Министерстве обороны, и воевали отлично.
Я всегда ежился, когда видел, как фигуру Пригожина возводят на пьедестал. То он строит церковь и его восхваляют за это, то он против коррупции и бездарности… При этом было совершенно понятно, что содержит компанию он не на свои и получает всё, что ни потребует. Описывают случай: замкомандующего ВДВ задолго до выплескивания конфликта Пригожина и МО в эфир стоял, как школьник, у его стола с утверждёнными заявками на поставки вооружения, и ждал, когда Пригожин ознакомится. Отпуская генерала, Пригожин сунул ему глумливый шеврон с надписью «Свиные войска» и сказал: на, отдай своему начальнику… Этот эпизод тоже лёг в моё понимание личности Пригожина и природы его конфликта с военными, где высокомерие, как черта характера, тоже сыграло свою роль.
Знакомый с собственными бесами, справляться с которыми мне помогает Церковь и мои небесные покровители, я понял, что там за ад внутри этого человека, и понял, что нас в итоге ожидает. Даже понимая, что мало кто мне внемлет, я начал писать про то, что сила не должна быть в частных руках, что она в итоге подчинится тому, кто нею владеет… Кто-то меня услышал, кто-то нет, но вчера я получил не одно сообщение, что как же я был прав. То, чего я ждал – случилось. Только Господь отвёл от нас беду – земные силы оказались не способны», – написал Ходаковский в своем блоге.
Военкор Стешин подтвердил, что ему тоже известно о подобных фактах.
«Александр Сергеевич еще не все примеры привел, помню, они меня тогда неприятно поразили, но разглашать их не стал», – прокомментировал Стешин свидетельства Ходаковского.
В ответ сторонники Пригожина припомнили Ходаковскому работу в СБУ и службе безопасности олигарха Рината Ахметова, а также гибель ополченцев в 2014 году.
Журналист Дмитрий Борисенко считает, что Ходаковский рассказывает о темной стороне Пригожина по принуждению, а не по своим убеждениям.
«Я с огромным уважением относился к Александру Ходаковскому. Я снимал большой разговор его и Александра Проханова в Севастополе в мае прошлого года. Я всегда пропускал мимо ушей намеки некоторых граждан на его прошлое, связанное с олигархом Ахметовым и СБУ (все мы не без греха), и как же мне больно сейчас разочаровываться в этом, в принципе, хорошем человеке. Больно видеть, как система заставляет его не служить, а выслуживаться. Исполнять нужную повестку. Хулить тех, на кого укажут…Надеюсь все же, что Александр взглянет на себя со стороны и задумается», – написал Борисенко.
А боец ЧВК «Вагнер» Егор Гузенко, автор телеграм-канала «Тринадцатый», напомнил главную претензию, обычно озвучиваемую в отношении самого Ходаковского, – гибель ополченцев в 2014 году.
«Ходаковский лучше бы рассказал, как по его ***ным приказам свои расстреляли своих же, 26 мая 2014», – написал Гузенко.
Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в свою очередь призвал Ходаковского озвучить всю правду – и что делали силовики ДНР в свое время.
«Пошли откровения, какой Пригожин жестокий управленец. Так расскажите и про то, как в ЛДНР на подвалы кидали гуманитарщиков, как зубы выбивали нашим же руководителям в Харьковщине, как под ноги стреляли активистам, угрожали, отжимали тачки, как вывозили комбайны и фуры. И не «вагнера». Все, кто активно вовлечён в СВО, знает жуткие истории. А главное: кто это обязан пресекать, и почему не пресекают?» – указал Скориков.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.