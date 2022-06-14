Ходаковский: России нужно научиться «походке моряка»

Новости Украины

Чтобы пожинать не последствия неправильных или не вовремя принятых, а плоды удачных решений, России нужно научиться ходить «походкой моряка», то есть, обрести способность сохранять устойчивость, когда палубу под ногами «штормит».

Такое образное сравнение сделал командир ополчения ДНР и основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, комментируя в своем блоге ход СВО на Украине.

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«Я вспоминаю четырнадцатый год и разность подходов между нами, – теми, кто выступил против майданного Киева и, по сути, написал пролог нынешней ситуации, и кураторами, которые были нам определены свыше. Вот простая ситуация для примера: уловив, что центральная задача Киева в области пропаганды – превратить нас в орков, – мы поставили перед собой цель не дать им нас расчеловечивать. Тогда вся Украина пристально смотрела за нами, и нам казалось правильным умно и грамотно подавать нас тем, кто хочет нас понимать. Мы вложили деньги, создали канал, набрали отличную команду, – и пошли за разрешением…. Сидя в модном московском ресторанчике и выковыривая из зубов остатки пищи, оторвав взгляд от тарелки, помощник Суркова бросил короткое «нет»

– Как? Почему? Это же правильное дело?!

– Нам это не нужно.

Рандеву закончилось…», – вспоминает командир ополчения.

По словам Ходаковского, война на Украине станет спусковым крючком для масштабных изменений в самой России и так как вчера уже не будет. Поэтому важно вовремя дать старт этим переменам.

«Важно понимать, что «завтра» в новых условиях больше не будет таким, как “вчера”. Ни присоединённые территории, ни изменения в настроениях внутри страны не будут способствовать удержанию «всего» в режиме «как есть» – это, правда, очень важно понимать. Устойчивых статичных систем не бывает – система должна идти в ногу со временем. Это вызывает чувство страха перед риском утратить контроль, но риски утратить контроль гораздо выше, если не демонстрировать способность эволюционировать», – предостерегает экс-секретарь Совбеза ДНР.

Похожие мысли высказывает в своем блоге и политический эксперт Алексей Чадаев.

«Почему официальный агитпроп всегда настроен заниматься демобилизацией, и всегда стремится дискредитировать, а то и прямо уничтожить, любой активизм, особенно — и в первую очередь — патриотический? Дело в том, что это энергия, с которой у «системы» просто нет никаких механизмов работы. Метафора: вода копится, плотина стоит, а водосброса с турбинами, которые могли бы вырабатывать электричество, нет; да даже и без турбин нет — рано или поздно её прорвёт. Что остаётся делать? — только осушать водохранилище. Почему этих механизмов нет, а те, какие есть — партии, выборы, НКО, «общественные палаты», «народные фронты» и т.д. — регулярно вырождаются в фикцию и декорацию? Потому, что такие механизмы, если они вдруг реально работают, являются ещё и кадровыми машинами — они естественным порядком формируют «скамейки запасных», потенциально способных занять любую должность в государстве и точно к ней более подготовленных, чем те, кто там сейчас. Например, любой волонтёрский координатор сейчас видит и понимает проблемы снабжения армии не хуже начальников отделов в МО — у него от земли оно, это понимание, а они там свои звёзды десятилетиями высиживали. Или любой военкор понимает сейчас про инфовойну уже не меньше, чем руководители центральных телеканалов. И т.д».