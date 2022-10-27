Ходаковский: Россия добилась многого, но впереди самое трудное

Новости Украины

Нынешнее положение на передовой в зоне СВО стало результатом прежней стратегии, базирующейся на необъективной оценке противника. Изменения в подходах произошли после первых серьезных потерь, и сейчас задача – держать ситуацию под контролем до генерального сражения.

Об этом командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский заявил в эфире телеканала НТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первоначальная оценка политического состояния Украины, общества, истеблишмента, военной готовности, военных кондиций, как мне кажется, была неверной. Спецоперацию так назвали исходя из не совсем объективного представления о реальности, – пояснил комбат. – А сейчас, когда мы понесли первые серьёзные потери, в то же время дали вполне себе ощутимый результат, несмотря на отступления на тех иных участках и не смотря на угрозы, которые создаются, все равно мы ведем боевые действия на территории бывшей Украины, на территории областей, которые присоединены к Российской Федерации. По сути, мы находимся на бывшей территории противника, не на территории Российской Федерации. Мы взяли под контроль значительные участки местности, мы разблокировали подачу воды на Крым, открыли сухопутный коридор, которым в принципе можно пользоваться в оба направления. Приуменьшать значение сделанного нельзя. Понятно, что мы хотели большего, но выдохлись и растратили свой запас ресурсов на реализацию этих задач. Сейчас мы пришли в состояние, когда можем вести только оборонительные стили боевых действий. Собственно, сейчас мы этим и занимаемся».

По оценке комбата, ситуацию нужно держать под контролем, насколько возможно, пока не состоится генеральное сражение. До тех пор говорить о каком-то результате нет никакого смысла. Несмотря на надежду и высокую оценку потенциала, «мы можем отступать и делаем это красочно, эффективно».

«Прямая дистанция по вектору достаточно большая и по окружности этой подковы, которую образовал фронт у нас большие дистанции. Думаю, что все-таки стоит ожидать активности противника, где он её демонстрировал – это Красный Лиман и Херсон. Красный Лиман – это ворота в направлении Луганска, Херсон – это правобережная часть нашей группировки, и овладение этим плацдармом и пятаком было бы политически выгодно Украине. Они могут разыграть повторную комбинацию как раньше, понимая, что если будут перемещаться по своей территории от правого фланга к левому по прямой за счёт развитой системы железнодорожных коммуникаций, автомобильных дорог, то нам для того, чтобы осуществить переброску нужно всю дугу фронта описать. Если у нас фронт под 2000 км, то нам переброску нужно осуществлять через Россию, через Крым, на южные фланги или на северную сторону. Мы проигрываем в скорости. Если мы понимаем, что где-то они накапливают ресурс для проведения наступления, можем попытаться осуществить переброску, и пока мы пройдем половину дистанции, они очень быстро могут перегруппироваться и оказаться в том месте, откуда мы сняли свои ресурсы. По сути, подобное происходило во время харьковской операции, когда они нас заставили мигрировать по линии фронта. Наши траектории движения дуговые – гораздо более длинные и сложные, чем украинские».

Действующие части российской армии уже работают на линии боевого столкновения, получают опыт, понесли потери и убедились в своём собственном потенциале и возможностях, возможностях противника.

«У нас никакого повышенного приподнятого настроения нет, но в тоже время нет ни у кого паникерских или деморализованных настроений. Люди понимают, что есть боевые задачи, и их нужно выполнять, кроме нас этого делать никто не будет. Нужно думать о том, что сейчас можно сделать на месте, чтобы повысить нашу эффективность», – заключил комбат.