Ходаковский: Россия идет на жертвы ради Донбасса и своего будущего

23.02.2022  11:17 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия


Россия разрывает порочный круг превращения наследников великой истории в травоядных.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

Россия разрывает порочный круг превращения наследников великой истории в травоядных. Об этом, передает корреспондент...

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По его словам, ради спасения Донбасса Россия сознательно идет жертвы в виде неизбежных санкций Запада критикует тех, кто «в некоторых слоях» возмущается решением России

«Чем больше таких, тем больше я убеждаюсь, что и мы, и Россия сделали все правильно: пока вся страна не превратилась в страну обессмысленных людей – нужно разорвать этот порочный круг постепенного превращения наследников великой истории в травоядных с большими добрыми глазами, заботой которых станет только наличие травы в поле, с исчезновением которой исчезнут и они», – убежден политик.

Он напоминает, что этого момент Донбасс ждал долгих восемь лет.

«Но наступил момент, когда и самой России стало просто необходимо вывернуть из продавленной для нее колеи и вернуть себе возможность маневра. Где-то «там» отчетливо поняли, что ещё немного, и от России останется одно лишь название. Поэтому, как бы ни было трудно, пора возвращаться домой всем – и Донбассу, и самой России», – резюмировал Ходаковский.

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