Ходаковский: Россия может признать ЛДНР в любой момент – отступать уже некуда

07.12.2021  21:55 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Война, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Ситуация такова, что признание Москвой ЛДНР может состояться и завтра, и послезавтра, и через год.

Об этом в эфире YouTube-канала «Вольная улица» заявил  экс-глава Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация такова, что признание Москвой ЛДНР может состояться и завтра, и послезавтра, и через...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Не могу понимать всех тонких соображений, которые витают в кремлёвских коридорах, поэтому сказать почему, что выжидает Россия, почему она не сделала этот шаг, мне сложно. Но мне кажется, по интуиции, по наитию, наверное, Россия не торопится сделать этот шаг в расчёте на то, что, возможно, завтра придётся сделать этот шаг более совершенней, чем этот.

Потому что, приняв в свой состав усечённые по своим границам территории, будет сложно потом что-то переигрывать. Проще дождаться уже конкретной развязки событий, к чему мы сейчас подходим, и потом уже принимать решение.

А в каком составе нас принимать… и принимать ли нас вообще в Россию или это будет такая территория, с которой, как с Белоруссией, выстроить договорные отношения под протекторатом России.

Я сейчас забегаю наперёд и говорю о возможном расширении наших границ до административных границ Донецкой и Луганской в период Украины», – сказал военный.

«Наверное, пока мы ещё стоим в положении размышлений, смотрим, как будут развиваться события. Но ситуация такова, что, мне кажется, что признание может состояться и завтра, и послезавтра, и через год.

Потому что мы подошли к такой высокой точке наших отношений и с Западом, и с Украиной, уже такие извлечены из рукава козыри, уже так высоко задрали ставки, что отступать, собственно говоря, уже некуда», – добавил Ходаковский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть