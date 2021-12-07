Ходаковский: Россия может признать ЛДНР в любой момент – отступать уже некуда

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Новости Украины

Ситуация такова, что признание Москвой ЛДНР может состояться и завтра, и послезавтра, и через год.

Об этом в эфире YouTube-канала «Вольная улица» заявил экс-глава Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу понимать всех тонких соображений, которые витают в кремлёвских коридорах, поэтому сказать почему, что выжидает Россия, почему она не сделала этот шаг, мне сложно. Но мне кажется, по интуиции, по наитию, наверное, Россия не торопится сделать этот шаг в расчёте на то, что, возможно, завтра придётся сделать этот шаг более совершенней, чем этот. Потому что, приняв в свой состав усечённые по своим границам территории, будет сложно потом что-то переигрывать. Проще дождаться уже конкретной развязки событий, к чему мы сейчас подходим, и потом уже принимать решение. А в каком составе нас принимать… и принимать ли нас вообще в Россию или это будет такая территория, с которой, как с Белоруссией, выстроить договорные отношения под протекторатом России. Я сейчас забегаю наперёд и говорю о возможном расширении наших границ до административных границ Донецкой и Луганской в период Украины», – сказал военный.

«Наверное, пока мы ещё стоим в положении размышлений, смотрим, как будут развиваться события. Но ситуация такова, что, мне кажется, что признание может состояться и завтра, и послезавтра, и через год. Потому что мы подошли к такой высокой точке наших отношений и с Западом, и с Украиной, уже такие извлечены из рукава козыри, уже так высоко задрали ставки, что отступать, собственно говоря, уже некуда», – добавил Ходаковский.