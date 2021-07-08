08.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
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Ходаковский: Россия созревает на более действенные военные меры на Донбассе

Новости УкраиныРоссия меняет свою позицию относительно военных мер по поддержке республик Донбасса. Об этом в...

Россия меняет свою позицию относительно военных мер по поддержке республик Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный способ на сегодняшний день прекратить войну – это заручиться патронатом России, более деятельным, более действенным, чем это наблюдается сегодня. Для этого мы должны – понятное дело, что нас не примут в состав в обозримом будущем, – но, по крайней мере, если нас признают или сделают какие-то шаги подобного рода, – то мы можем рассчитывать на какие-то гарантии со стороны российского военного потенциала в отношении нас.

Это не будет означать войну, это будет означать какую-то однозначную позицию, при которой Россия сразу же включится, вмешается в случае, если Украина проявит в отношении нас агрессию.

На сегодняшний день такая ситуация созревает, степень ее зрелости мне сложно описать, но высока, потому что то, что до меня доходит, говорит о том, что это единственный разумный выход. Он, конечно, будет промежуточный, но избавит нас от этой вечной угрозы со стороны Украины», – заявил Ходаковский.



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