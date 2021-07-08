Ходаковский: Россия созревает на более действенные военные меры на Донбассе

Россия меняет свою позицию относительно военных мер по поддержке республик Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный способ на сегодняшний день прекратить войну – это заручиться патронатом России, более деятельным, более действенным, чем это наблюдается сегодня. Для этого мы должны – понятное дело, что нас не примут в состав в обозримом будущем, – но, по крайней мере, если нас признают или сделают какие-то шаги подобного рода, – то мы можем рассчитывать на какие-то гарантии со стороны российского военного потенциала в отношении нас.

Это не будет означать войну, это будет означать какую-то однозначную позицию, при которой Россия сразу же включится, вмешается в случае, если Украина проявит в отношении нас агрессию.

На сегодняшний день такая ситуация созревает, степень ее зрелости мне сложно описать, но высока, потому что то, что до меня доходит, говорит о том, что это единственный разумный выход. Он, конечно, будет промежуточный, но избавит нас от этой вечной угрозы со стороны Украины», – заявил Ходаковский.