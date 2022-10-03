Ходаковский: «Так мы, получается, после стольких лет вливаний в армию – слабее?»

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский рассказал о возможных причинах неадекватной оценки боеготовности ВСУ, которая была доложена руководству России накануне начала спецоперации.

«Есть вещи, за которые несёт ответственность военное ведомство, и это, прежде всего, та итоговая бумажка о состоянии и потенциале противника, которая легла на стол Верховному и с которой всё началось . С другой стороны и она – тоже не сам в себе продукт: вот представьте, что доклад о противнике лёг бы объективный – противник, дескать, достаточно сильный. Всё равно прозвучал бы встречный вопрос: так мы, получается, после стольких лет вливаний в армию – слабее? » – поясняет Ходаковский в своём блоге.

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Он рассказывает о характерном примере:

«Когда мне в четырнадцатом году сказали, что нас приписали к ЮжВо, и это плохо, потому что он самый коммерческий – я стоял и минуту переваривал информацию… Округ? Коммерческий??

А потом сам все увидел и понял: когда пришло время передавать наши ополченческие соединения под командование кадровых военных из ЮжВо – мне прислали нового начштаба бригады. Он повёл себя так, что все в бригаде просто охренели: например, на заявках на дополнительное БК для уходящих на боевую задачу он размашистым почерком писал «нах…я?».

Через две недели в Луганске местная военная полиция поймала каких-то военных, которые тащили колонну с металлоломом на продажу – ими оказались подопечные этого нового начштаба, которых он успел уже где-то найти и пристроить на свободные вакансии в разведроту. Он создал бизнес-подразделение, и такое стало довольно распространенным явлением», – рассказывает Ходаковский.