Ходаковский: У противника есть еще несколько дней или недель

15.10.2022  11:46 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На фронтах СВО наиболее сложной остается ситуация на Херсонском направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

На фронтах СВО наиболее сложной остается ситуация на Херсонском направлении. Об этом, передает корреспондент...

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Он отмечает, что за последний месяц России удалось стабилизировать ситуацию на фронте, но ВСУ по-прежнему планируют наступать, в том числе по политическим мотивам.

«Они пытаются нас продавливать везде, а туда где получилось, сразу же перебрасывают резервы. Сейчас тревожно за Херсонское направление. […] Наши части за Днепром снабжаются по переправам. Это сложно, противник может нарушить это снабжение.

На нашем, Угледарском направлении, постоянно видим перемещение и накопление противника. Опять же, интенсивность огня их артиллерии в последнее время возросла. Пытаются нас измотать и возможно, начать наступление. Это не похоже на жест отчаяния», – сказал Ходаковский в интервью «Комсомольской правде».

При этом он полагает, что ситуация входит в «фазу затухания».

«Скоро зима. Дни короче, дожди, облачность. А небо – основной сейчас тип разведки», – объясняет командир.

Не исключено, продолжает собеседник издания, что противник попробует успеть где-то прорваться в эти последние теплые и сухие дни.

«Тем более, мы еще не ввели полностью мобилизованных, есть у него сколько-то дней или недель», – считает комбат.

Также он дал прогноз на ход боевых действий в условиях, когда совсем скоро деревья потеряют листву.

«Сложно будет. Думаю, с облысением «зеленки» все оттянутся в населенные пункты. Там уже давно нет местных жителей. Останутся лишь наблюдательные дозоры в этих бывших «зеленках», – резюмировал Ходаковский.

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