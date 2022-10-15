Ходаковский: У противника есть еще несколько дней или недель

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Новости Украины

На фронтах СВО наиболее сложной остается ситуация на Херсонском направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

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Он отмечает, что за последний месяц России удалось стабилизировать ситуацию на фронте, но ВСУ по-прежнему планируют наступать, в том числе по политическим мотивам.

«Они пытаются нас продавливать везде, а туда где получилось, сразу же перебрасывают резервы. Сейчас тревожно за Херсонское направление. […] Наши части за Днепром снабжаются по переправам. Это сложно, противник может нарушить это снабжение. На нашем, Угледарском направлении, постоянно видим перемещение и накопление противника. Опять же, интенсивность огня их артиллерии в последнее время возросла. Пытаются нас измотать и возможно, начать наступление. Это не похоже на жест отчаяния», – сказал Ходаковский в интервью «Комсомольской правде».

При этом он полагает, что ситуация входит в «фазу затухания».

«Скоро зима. Дни короче, дожди, облачность. А небо – основной сейчас тип разведки», – объясняет командир.

Не исключено, продолжает собеседник издания, что противник попробует успеть где-то прорваться в эти последние теплые и сухие дни.

«Тем более, мы еще не ввели полностью мобилизованных, есть у него сколько-то дней или недель», – считает комбат.

Также он дал прогноз на ход боевых действий в условиях, когда совсем скоро деревья потеряют листву.

«Сложно будет. Думаю, с облысением «зеленки» все оттянутся в населенные пункты. Там уже давно нет местных жителей. Останутся лишь наблюдательные дозоры в этих бывших «зеленках», – резюмировал Ходаковский.