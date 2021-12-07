Ходаковский: В ДНР не очень рассчитывают на помощь Лукашенко

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Новости Украины

Заявления о поддержке со стороны президента Белоруссии не вызывают особого доверия, потому что на протяжении всего конфликта официальный Минск был либо враждебно настроен к республикам Донбасса, либо стоял в стороне, предпочитая торговать с Украиной.

Об этом в эфире YouTube-канала «Вольная улица» заявил экс-глава Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно Лукашенко сделал заявление, что он не останется в стороне от конфликта, если начнётся война. Есть ли надежда на президента Белоруссии, что он может помочь Донбассу?» – спросила ведущая канала, журналист Ангелина Николаева.

«Нет, конечно, – ответил Ходаковский. – Во-первых, мы ещё не осмыслили этот фактор появления Лукашенко на нашей орбите. Мы привыкли его считать человеком либо враждебно к нам относящимся, либо человеком, стоящим в стороне от этой проблематики, и его больше беспокоят отношения с Украиной как с торговым партнёром». «Для нас это новость, которую предстоит ещё осознать. Но, я думаю, что в силу геостратегического положения Белоруссии, слабо можно себе представить, что белорусы будут перемещаться по значительной части РФ, чтобы включиться в процесс. Я думаю, что если говорить о какой-то поддержке, то это будет морально-психологическая поддержка – мы с вами, вы держитесь», – объяснил бывший командир ополчения.