Ходаковский вернулся в Донецк и начал «топить» за торговлю с Украиной

03.07.2019, Москва, Максим Карпенко

ДНР и Украина продолжают экономические отношения, но нелегально, поэтому их надо восстановить официально и наполнять бюджет, а не карманы коррупционеров.

Об этом в интервью военному журналисту Юрию Котенку заявил бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, который недавно вернулся в Донецк после долгого отсутствия в республике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же в 14-м году, когда уже имели линию фронта, мы же торговали с Украиной, работали с ними с точки зрения экономики. Гоняли уголь, что-то еще, позволяли работать…

Если мы сейчас восстановим какую-то формулу торговых отношений, я думаю, мы от этого не проиграем по той простой причине, что, если сейчас произвести анализ того, что ввозится контрабандой со стороны Украины, разными способами, то мы увидим, что, по сути, торговые отношения с Украиной происходят.

Но на нелегальном уровне и зарабатывают с этого коррумпированные чиновники, а при этом официальный бюджет ничем не наполняется… Значит, поддерживать уровень контрабанды можно, а устанавливать официальные отношения нельзя, это противоречит нашим принципам.

Торговать с Украиной, я считаю, допустимо для нас. Надо как-то оживлять нашу экономику, потому что других рынков мы, к сожалению, не получили на сегодняшний день», – заявил Ходаковский.

Ходаковский до переворота 2014 года на Украине был командиром спецподразделения СБУ «Альфа» в Донецкой области, затем перешел на сторону Русской весны и возглавил батальон «Восток». В 2014-15 годах был секретарем Совбеза ДНР, однако затем был уволен тогдашним главой республики Александром Захарченко.

Первый премьер-министр ДНР Александр Бородай утверждал, что Ходаковский считался близким к главному украинскому олигарху Ринату Ахметову, однако оказался не нужен ему после того, как утратил руководящие посты в Донецке.

«Он сидел на финансировании Ахметова. В свое время он мне от Рината тоже пытался привезти конкретно при свидетелях чемодан с $500 тыс. Я вернул чемодан Ходаковскому. Он его якобы потратил на финансирование батальона “Восток”. Как потратил, не знаю. Но он сидел конкретно на деньгах Ахметова. Больше здесь никаких двойных смыслов придумать невозможно», – говорил Бородай о Ходаковском.