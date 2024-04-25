Ходаренок о перспективах проекта «Украина»: Учитывая менталитет, скорее всего – смерть

Украинские города будут полностью разрушены, если Зе-власть не пойдет на условия России.

Об этом в эфире «Вести ФМ» заявил военный эксперт Михаил Ходаренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в результате этого будет ликвидирована государственность Украины и ее «незалежная» история.

«Пока военно-политическое руководство Украины декларирует только одно: «Родина или смерть». Не знаю, как насчет Родины, а смерть может получиться запросто. Причем, это будет завершение всего украинского проекта и завершение украинской истории как таковой.

Опять-таки, с учетом менталитета, у этой нации присутствует определенное стремление занять какие-то передовые позиции по жизни, гордиться ими и так далее. Что вы сможете сделать, если после завершения конфликта страна будет полностью разрушена, а она будет так, действительно. По-другому боевые действия не ведутся, и в этом плане упрекать кого-то в чрезмерных мерах просто не приходится… По-другому к миру воюющую страну склонить еще за пять тысяч лет человеческой истории никогда и никому не удавалось», – заключил Ходаренок.