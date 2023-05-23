Ходарёнок: Категорически против теробороны на границах. Только армия

Владимир Гладков.  
23.05.2023 17:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Заход диверсантов ВСУ в Белгородскую область показывает, что единственным способом предупреждения подобных вылазок может быть только переход территорий под контроль военных.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заход диверсантов ВСУ в Белгородскую область показывает, что единственным способом предупреждения подобных вылазок может...

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«Есть охрана государственных границ – это дело рук пограничников, есть оборона – это уже совершенно другое, это дело уже вооружённых сил. Поэтому никакой не национальный антитеррористический комитет должен разбираться с этим делом, это должна разбираться группировка ВС во главе с общевойсковым командиром, которому при задействовании необходимо всех видов и ВС, и родов войск.

Губернатор Брянской, Белгородской области может быть только членом военного совета этой группировки, действующей на этом направлении», – сказал Ходарёнок.

При этом он высказал принципиальное несогласие с идеей создания теробороны.

«Необычайно отрицательно я отношусь и к раздаче стрелкового вооружения населению. Это ни к чему хорошему не приведёт. Сами смотрите, с той стороны бронемашины, танки, тяжёлое вооружение. И что, и населению необходимо раздать танки, бронемашины, гранатомёты, ПТРК. Тут не надо никаких лишних изобретений, это дело общевойсковой группировки, общевойскового командира при участии в части, касающейся всех силовых структур, которые должны быть подчинены единому военачальнику», – добавил эксперт.

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