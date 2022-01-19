Ходарёнок: Лукашенко окончательно погряз в словесных манипуляциях, спекуляциях и провокациях

19.01.2022  18:24 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал


Президент Белоруссии Александр Лукашенко преувеличивает военную угрозу для своей страны со стороны Польши и Украины на несколько порядков.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил военный эксперт Михаил Ходаренок, переедет корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко преувеличивает военную угрозу для своей страны со стороны Польши и...

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«Лукашенко развлекает себя разными заявлениями о том, что происходит в Польше. Но ему стоит задуматься над тем, чтобы военный союз между РФ и Белоруссией приобрел бы какие-то стройные законченные формы с точки зрения оперативного искусства и стратегии. Чтобы были созданы объединенные вооруженные силы, чтобы был их главнокомандующий, был штаб, ясная структура подчинения.

Пока, к сожалению, все это в подвешенном состоянии и области дискуссий. Не поляки должны его беспокоить, а выстраивание нормальных отношения со своим восточным соседом в плане создания нормальных вооруженных сил и укрепления военного потенциала Союзного государства», – сказал Ходаренок.

Что касается угрозы со стороны Украины, то тут, полагает эксперт, Лукашенко движет обида за экономические санкции.

«В основе его претензий к Украине лежит экономическая основа, поскольку руководство в Киеве пошло по пути усиления давления на Белоруссию. Коллективный Запад пакет за пакетом принимает санкции в отношении Белоруссии, и Украина пошла тем же курсом. Это вызывает острое недовольство у официального Минска.

Это порождает заявления о том, что на границе Белоруссии сосредотачиваются неисчислимые части и соединения каких-то националистов, которые якобы угрожают Белоруссии. На самом деле – все это следствие воображения Александра Григорьевича», – заключил Ходаренок.

Отметим, что Александру Лукашенко, прекрасно известно, как критически зависит Украина от поставок белорусской электроэнергии и дизельного топлива, однако исправно поставляет своим обидчикам все необходимое, получая приличную маржу.

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