Ходарёнок рассказал о военной целесообразности для ВСУ подрыва Каховской ГЭС

После потопа от подрыва Каховской ГЭС украинские подразделения могут снять силы с Херсонского направления и переместить их на другие участки фронта.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По его мнению, с военной точки зрения, южнее Новой Каховки какие-то боевые действия теперь в течение продолжительного времени вряд ли будут возможны.

«Там в пешем-то порядке будет с трудом передвигаться, не говоря уже о колёсной и гусеничной технике. И это на достаточно продолжительный срок. Некоторые рассматривают, что ну а теперь севернее Каховки украинские войска форсируют Днепр и нанесут удар по частям и соединениям российских войск. Да, с точки зрения арифметики, действительно уровень Каховского водохранилища может и понизиться, но что это означает на практике? Это означает наступать по речному дну – а это ил, грязь, глина. Тут, например, подтащить понтонно-мостовой парк по такой почве к урезу воды – я вообще не представляю, как это может выглядеть. Там почва будет просыхать в течение нескольких лет для того, чтобы начались какие-то боевые действия», – отметил он.

«Поэтому, если здесь и есть какой-то военный смысл, то он только заключается в следующем, что теперь на всём этом протяжении линии боевого соприкосновения какие-то боевые действия не представляются возможными с украинской стороны, с высокого берега. Можно снять часть сил и средств, перебросить их на другие участки линии боевого соприкосновения и усилить действующие войска на других направлениях, а в этой полосе оставить только не более чем боевое охранение. Потому что действительно – какая уже теперь война, когда мы наблюдаем такие водные потоки такой интенсивности», – объяснил Ходарёнок.