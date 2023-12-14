«Ходит, бедняга, с протянутой рукой» – Лукашенко пожалел «кинутого всеми» Зеленского

Владимир Гладков.  
14.12.2023 17:43
  (Мск) , Минск
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В сложившейся ситуации президент Украины Владимир Зеленский имеет полное право вести себя «нагло» по отношению к Западу, который «подло кинул» своих киевских подданных.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на проходящем в Минске совещании с руководителями органов безопасности и разведслужб стран СНГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В сложившейся ситуации президент Украины Владимир Зеленский имеет полное право вести себя «нагло» по...

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«Предупреждал Зеленского: возникнет где-то заварушка или какая-то другая причина, о тебе забудут. Вот, пожалуйста, Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке – что произошло? Ходит, бедняга, с протянутой рукой. И они себя подло повели по отношению к Зеленскому.

Почему Зеленский себя, как россияне говорят, нагло ведёт? Он не нагло себя ведёт. Накануне войны сели за стол переговоров, и сказали американцы: Зеленский, ты воюешь (сейчас мы говорим – до последнего украинца), а мы тебя финансируем и поставляем оружие. Почему не поставляют, почему не финансируют? Он от них и требует, только не публично», – рассуждал Лукашенко.

По его словам, Россия готова к переговорам была всегда, однако Запад такую позицию принял только сейчас, когда Зеленский в безвыходной ситуации.

«Надо договариваться. Эта мерзкая ситуация никому не нужна. И вы знаете, что мы сегодня, близлежащие соседи, Россия – готовы. И никогда не отказывались от переговоров. Тогда сдерживал Зеленского Запад. Сейчас они кивают на Зеленского – ну, если он, там, согласится, то на переговоры мы тоже готовы. Я к тому, что возникла новая ситуация. И кинули, кинули, как в Афганистане, за шасси будут цепляться и падать на аэродром», – сказал белорусский президент.

Он также пожалел Зеленского, которому к внешним проблемам добавился ещё и внутриполитический кризис.

«Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными. Надо поднять мои заявления полугодовой давности и показать, где я говорил, что военные – это будет самая серьёзная оппозиция президенту Зеленскому, никто не верил.

Почему? Потому что военные погибают каждый день на фронте, они видят, к чему это приводит. Уже до женщин дошло, хватают на улице, автомат ржавый, иди воюй. Какая это война, если человек воевать не умеет?», – подчеркнул Лукашенко.

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