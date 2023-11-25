Ходивший в кепке на переговоры с Россией похвастался, как с Борисом Джонсоном обманули русских

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В начале СВО, когда Украина вела переговоры с Россией, главной задачей Киева было создать видимость договороспособности и оттянуть время.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил глава украинской делегации на переговорах, руководитель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое было – я, когда спрашивал у президента, как мы будем считать, что это были успешные переговоры, он говорил: «Ты должен сделать для них ощущение, что с нами можно говорить»… Вторая цель была – тянуть время. Мы фактически были дымовой завесой ВСУ. Мы с ними вступали в длинные дискуссии, когда-то тянули время, когда нужно, наоборот сокращали, давали им ощущение, что они побеждают в переговорах. То есть, это такая тактическая игра, консультируясь постоянно с ВСУ, какие у них планы, куда они идут и как», – заявил Арахамия.

При этом, российская сторона, по его словам, была готова на многое на этих переговорах:

«На словах они готовы были на много что. Мы же понимали, что у каждой стороны есть своя игра. Вся эта игра напрямую зависела от успехов или поражений на фронте. На словах они говорили, что все, идем домой, где были. Вы там один, два, три, четыре, пять принимайте, – и все. Потом в деталях, что мы постоим, пока вы все примите, потому что мы же понимаем, как вы действуете – вы что-то подпишете, а потом мы отойдем, и вы скажете, что это позорное дело и ничего делать не будете. Они укоряли все время этим «Минском», что вы его не выполняете. Подписали, ратифицировали и не выполняете… Цель российской делегации была – показать, они почти до последнего надеялись, что они нас дожмут на подписание такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они были готовы закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия когда-то, нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО. Ключевой пункт было это, все остальное – косметические приправки типа денацификации, русскоязычное население и бла-бла-бла».

Арахамия признал появившуюся ранее информацию о том, что сорвал заключение мирного соглашения в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

«Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать, и давайте будем просто воевать… У нас была группа сразу же создана группа советников по безопасности этих стран-наших партнеров, но мы им дозированно давали информацию с точки зрения информационного лага, чтобы оно не выливалось просто. Вы же видели, что достаточно дискретно все проходило, потому что мы дозировали. Они все знали, особенно, когда мы драфтили уже какие-то документы, они имели доступ ко всем документам, и мы советовались, конечно, потому что понимали, что сами войну не можем выиграть. Потому нас с ними нужно советоваться по этому вопросу. Они нам фактически и посоветовали не идти ни на какие эфемерные гарантии безопасности, которые было невозможно в то время давать вообще».