Ходорковский готов взорвать жилой дом, лишь бы расправиться с Путиным

Елена Острякова.  
23.05.2024 16:47
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Терроризм, экстремизм


Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский готов запускать ракеты по домам с людьми, чтобы «убить президента РФ Владимира Путина».

В этом он признался в интервью другому иноагенту Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский готов запускать ракеты по домам с людьми, чтобы «убить президента...

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«Если у вас появляется возможность использовать против Путина ракету, да, существует вероятность, что эта ракета попадет в жилой дом. Всегда такая вероятность существует. Ну давайте сложим лапки в результате и не будем ничего делать, потому что наша ракета может улететь не туда. Она всегда может улететь не туда», – сказал Ходорковский.

Так он оправдывался за свои призывы в 2023 году поддержать поход покойного лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Москву. Олигарх рассчитывал, что 20-30 тыс московских либералов воспользуются ситуацией и захватят Кремль: «чтобы сначала убить более сильного врага, а потом заняться более слабым».

«Если такой шанс будет, и его частью будет любой кровопийца, я воспользуюсь и призову воспользоваться этим кровопийцей для того, чтобы обоих кровопийц в конечном итоге уконтрапупить», – вещал Ходорковский.

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