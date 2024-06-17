Ходорковский готовился отдать 20% российской нефти на Запад

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Олигарх-иноагент Михаил Ходорковский готовил слияние ЮКОСа с крупной западной фирмой, и только возбуждение против него уголовного дела остановило этот процесс.

Об этом бывший шахматист и экстремист Гарри Каспаров заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юкос» стал успешной компанией. И в 2003 году «Юкос» был в шаге от слияния с одной из крупнейших западных компаний, которая в итоге могла бы стать крупнейшей мировой компанией. Может быть, с российским руководством», – сказал Каспаров.

Ранее в интервью иноагенту Юрию Дудю Ходорковский признавался, что передал контрольный пакет ЮКОСА «протектору» Джейкобу Ротшильду, когда попал в тюрьму. Протектор имел право забрать у него полномочия, если бы счел, что Ходорковский находится под давлением. Об этом не знали даже другие акционеры.

Однако этим планам не суждено было сбыться. Активы ЮКОСа, доля которого в совокупной добыче нефти в России составляла 19,5%, приобрела «Роснефть».