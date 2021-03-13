Ходорковский из-за границы подстрекает к кровавому сценарию в России

13.03.2021, Москва, Елена Острякова

Нынешняя российская власть сдастся оппозиции, только столкнувшись с угрозой физического уничтожения.

Об этом беглый российский олигарх Михаил Ходорковский заявил в интервью либеральному телеканалу «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они будут держаться за власть до последнего. Альтернатива, которая может их заставить сравнительно мирно уступить власть, это когда они будут понимать: против их силы есть другая сила. И эта сила в случае прямого столкновения приведет к тому, что они попадут не в зал судебного заседания, а на фонари, как это бывает в рамках вооруженного противостояния», – сказал Ходорковский.

Чтобы стать такой силой, которую испугается власть, российские оппозиционеры, по мнению эмигранта, должны быть готовы пожертвовать своей жизнью.

«Когда люди осознают, что им предстоят не розочки, а грудью на стволы, в этот момент ситуация начнет меняться. Ровно так же было на украинском Майдане. Если бы эти 160 ребят не были готовы отдать свои жизни в прямом столкновении с ихним ОМОНом, все бы закончилось проигрышем», – сказал Ходорковский.