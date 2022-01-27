Ходорковский хлопочет за отказ Европы от российского газа

27.01.2022  21:30 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, экстремизм


Беглый бизнесмен Михаил Ходорковский считает, что единственной санкцией в отношении России был бы запрет на поставку углеводородов в Европу.

Об этом он заявил в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый бизнесмен Михаил Ходорковский считает, что единственной санкцией в отношении России был бы запрет...

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«А что есть жесткие санкции, кроме отказа покупки российских углеводородов? Я других жестких санкций не знаю… Это вполне реалистичная задача. Другой момент, что они не хотят ее перед собою ставить, не исчерпав другие способы. Кроме отказа от покупки российских углеводородов или, во всяком случае, жесткого налога на покупку российских углеводородов, который обеспечивал бы существенный гэп между ценами, других жестких санкций в распоряжении Европы практически не осталось», – сказал Ходорковский.

При этом отключение системы SWIFT он считает не опасным для России.

«Отключение SWIFT, по сравнению с отказом от закупки российских углеводородов, это спичка по сравнению с атомной бомбой. SWIFT – это телетайп. Раньше банки, когда Иван Иванович платил Иван Петровичу, банк отправлял телетайпограмму. А потом сказали, что не современно, издержки большие, страховка нужна. Придумали такой защищенный мессенджер, межбанковский WhatsApp, который называется SWIFT. Если у вас отключить WhatsApp, вы, наверное, расстроитесь, но перейдете на другие мессенджеры», – рассуждает Ходорковский.

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