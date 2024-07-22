Ходорковский мечтает, чтобы Путин применил ядерное оружие

Елена Острякова.  
22.07.2024 13:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 561
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский мечтает о том, чтобы Россия применила тактическое ядерное оружие по западным странам, потому что только это может их раскачать.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский мечтает о том, чтобы Россия применила тактическое ядерное оружие по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Тригернуть может что-то сугубо эмоциональное. Поэтому Путин и боится применять даже тактическое ядерное оружие. Никто не может сказать, как это тригернет западное общество. С одной стороны, оно может испугаться и вообще затихнуть, но, с другой стороны, ровно с той же вероятностью оно может дать полномочия своим политическим представителям делать вообще что угодно. И никто не хочет рисковать», – сказал Ходорковский.

Он считает, что современное западное общество слишком расслаблено и гедонистично, испытывая при этом дефицит харизматичных лидеров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть