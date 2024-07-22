Ходорковский мечтает, чтобы Путин применил ядерное оружие

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Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский мечтает о том, чтобы Россия применила тактическое ядерное оружие по западным странам, потому что только это может их раскачать.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тригернуть может что-то сугубо эмоциональное. Поэтому Путин и боится применять даже тактическое ядерное оружие. Никто не может сказать, как это тригернет западное общество. С одной стороны, оно может испугаться и вообще затихнуть, но, с другой стороны, ровно с той же вероятностью оно может дать полномочия своим политическим представителям делать вообще что угодно. И никто не хочет рисковать», – сказал Ходорковский.

Он считает, что современное западное общество слишком расслаблено и гедонистично, испытывая при этом дефицит харизматичных лидеров.