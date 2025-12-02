Ходорковский планировал после тюрьмы стать премьером и разрушить Россию

Признанный террористом и экстремистом беглый олигарх Михаил Ходорковский ратует за превращение России из президентской республики в парламентскую, потому что всегда хотел стать премьер-министром РФ и фактически управлять страной.

Об этом бывший директор ЗАО «Лагуна», подставной фирмы, через которую в 1995 году банк «Менатеп» приобрёл акции нефтяной компании ЮКОС, Акадий Захаров заявил в фильме Аркадия Мамонтова «Анатомия Ходорковского», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Личные амбиции его зашкаливали до кресла премьера. В президенты он не метил, не дурак. Нет, никогда. Не путайте премьера и президента. Он откровенно говорил: с этой фамилией в этой стране я президентом никогда не буду. Это не Украина и Зеленский, это Россия и Ходорковский. Но премьером в парламентской республике, не в президентской, когда весь парламент куплен… И правительство, то бишь, премьер, рулит властью в стране… Я не думаю, что он считал это недостижимой целью. Он к этому стремился», – сказал Захаров.

Для того, чтобы управлять Госдумой и Советом Федерации, Ходорковский собирался купить у каждого депутата и сенатора лояльность к «потенциальному премьеру», а к не лидеру фракции. На эти цели олигарх выделил миллиард долларов уже в 2003 году.

Ходорковский сам спровоцировал свой арест, когда ЮКОС демонстративно отказался заплатить накопившиеся за несколько лет неуплаченные налоги (все остальные корпорации тогда беспрекословно подчинились требованию властей). Более того олигарх специально затеял публичную полемику с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы запомниться публике борцом за правду.

«Мне Андрей Васильев, бывший главный редактор «Коммерсанта» рассказывал, что он с Ходорковским накануне всей этой истории разговаривал и спрашивал: ты зачем идешь на конфликт с властью? Тот отвечал: сейчас меня посадят в тюрьму, народ поднимется, а потом я выйду премьер-министром и в президенты сразу. То есть Ходорковский мыслил себя человеком, который потом будет рулить всеми проблемами в России. Если бы этот план удался, Россия была бы распродана с молотка, все ресурсы под лозунгом, что приходят настоящие эффективные собственники», – рассказал политолог Леонид Крутаков.