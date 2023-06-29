Ходорковский поблагодарил Пригожина и приказал готовить новый вооруженный переворот в Москве

Российская оппозиция могла бы воспользоваться военным мятежом Евгения Пригожина и взять Кремль 24 июня.

Об этом на своем ютуб-канале заявил беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы гражданское общество оказалось готовым, и навстречу идущему к Москве Пригожину, у которого было-то всего 5 тыс бойцов (фигня даже для Москвы), при убежавшем Путине, началось бы минимальное восстание (10-15 тыс человек), Кремль был бы взят и отнюдь не Пригожиным. Пригожин создавал отвлечение. Он человек без реальной потенции взять. Это легко было наблюдать по Ростову-на-Дону: они взяли под контроль штаб, но даже не пытались взять органы власти», – сказал Ходорковский.

Он считает, что возможность взятия Кремля повторится в течение полугода-года, но оппозиции придется взять в руки оружие.

«Не существует возможности мирно забрать власть у режима… Каким путем идти? Будет какой-то человек, может, нам очень не нравящийся, который дестабилизирует режим. Это не значит, что он станет нашим союзником. Он по-прежнему бандит и военный преступник. Если он сядет на место Путина, это будет такой же Путин (хуже быть невозможно). Но он создает точку бифуркации. Мятеж это, не мятеж, не важно. В этот момент вы можете взять власть. Для этого придется взять в руки оружие. Без этого вас в этой драке просто выкинут в сторону.

Сейчас мы оказались к этому моменту не готовы, но он настолько показал слабость режима, что, конечно же, желающих в ближайший год будет много. Пускай в другой форме такие же возможности возникнут. К тому, чтобы ими воспользоваться, надо готовиться.

Даже если кому-то кажется, что Майдан произошел сам по себе, это значит, что вы просто не информированы.

Я благодарен Пригожину за то, что он мне, человеку, не имеющему опыта современной войны, показал, что война позволяет решить проблемы смены государственной власти сравнительно не крупными военными ресурсами, которые вполне доступны гражданскому обществу», – сказал Ходорковский.