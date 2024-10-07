Ходорковский подсчитал деньги навальнистов

Елена Острякова.  
07.10.2024 13:26
  (Мск) , Москва
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Деньги, Дзен, Либералы, Оппозиция, Россия


Годовой бюджет экстремисткой организации ФБК, созданной покойным блогером-уголовником Алексеем Навальным, составляет 6-8 млн долларов, 2 из которых, по словам самих навальнистов, поступают от крупных частных спонсоров.

Об этом в интервью журналистке-экстремистке Юлии Латыниной заявил олихарх-иноагент Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Годовой бюджет экстремисткой организации ФБК, созданной покойным блогером-уголовником Алексеем Навальным, составляет 6-8 млн долларов,...

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«От тех крупных спонсоров, про которых я знаю, это приблизительно 2 млн в год. Это значит, что еще эта политическая, расследовательская организация получает еще как минимум 6 млн долларов из источников, о которых я не знаю. И судя по тому, как эта организация живет, скорее всего годовой бюджет в 6-8 млн – это, наверное, правда. И мы не знаем, откуда эта организация получает эти деньги», – сказал Ходорковский.

По его данным, существенные деньги ФБК получает от фондов, связанных с американским правительством, от «Гугла» и бывшего топ-менеджера ЮКОСа Константина Когаловского.

Давал деньги навальнистам и сам Ходорковский – несколько сотен тыс долларов. По его словам, в процессе этого спонсорства экстремист Леонид Волков предлагал «за достаточно небольшие деньги» серьезные политические услуги от ФБК. Поэтому сейчас он хотел бы знать, кто дает деньги этой экстремисткой организации.

«Всплывает, что «уважаемый» Альфред Рейнгольдович (сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Кох – ред.) давал деньги. А мы знаем, что Альфред Рейнгольдович вряд ли свои деньги мог дать. Он не настолько богатый человек. У меня сразу возникает вопрос, а не давали ли деньги Фридман, Авен (владельцы «Альфа-групп» – ред.), Адоньев и еще кто-нибудь. О том, что эти люди дают деньги, мне хотелось бы знать», – сказал Ходорковский.

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