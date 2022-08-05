Ходорковский поглумился над героями СВО и пообещал отнять их имена у российских улиц

Беглый олигарх Михаил Ходорковский возмущен тем, что в российских городах стали присваивать улицам имена героев СВО на Украине.

Об этом он написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во Владимире появится улица генерала Кутузова. Но не того Кутузова. А другого. Погибшего в Украине и получившего звезду Героя Романа Кутузова. В Краснодаре появятся сразу три улицы в честь погибших в Украине российских солдат. А в Воронеже теперь будет улица в честь первого главы ДНР Александра Захарченко. Его именем назовут новую улицу, недавно построенную.

В России Без Путина будет, конечно, много срочных важных дел, но с комиссией по ликвидации дикого нейминга тоже не стоит затягивать. Потому что просто нельзя нормально мирно жить, если твой дом на улице Захарченко, едешь на работу по Крейсеромосковскому шоссе, обедаешь в кафе на аллее 80-го танкового полка, а свидание назначаешь на углу проспекта Мотороллы и переулка воинов-контрактников», – написал подонок.