Ходорковский поглумился над героями СВО и пообещал отнять их имена у российских улиц

05.08.2022  21:30 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1858
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, экстремизм
Новости Украины

Беглый олигарх Михаил Ходорковский возмущен тем, что в российских городах стали присваивать улицам имена героев СВО на Украине.

Об этом он написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый олигарх Михаил Ходорковский возмущен тем, что в российских городах стали присваивать улицам имена...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Во Владимире появится улица генерала Кутузова. Но не того Кутузова. А другого. Погибшего в Украине и получившего звезду Героя Романа Кутузова. В Краснодаре появятся сразу три улицы в честь погибших в Украине российских солдат. А в Воронеже теперь будет улица в честь первого главы ДНР Александра Захарченко. Его именем назовут новую улицу, недавно построенную.

В России Без Путина будет, конечно, много срочных важных дел, но с комиссией по ликвидации дикого нейминга тоже не стоит затягивать. Потому что просто нельзя нормально мирно жить, если твой дом на улице Захарченко, едешь на работу по Крейсеромосковскому шоссе, обедаешь в кафе на аллее 80-го танкового полка, а свидание назначаешь на углу проспекта Мотороллы и переулка воинов-контрактников», – написал подонок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть